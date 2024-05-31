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        Haberler Bilgi Magazin Yemekteyiz kim kazandı? 31 Mayıs Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı, 75 bin TL’lik ödülün sahibi kim oldu?

        Yemekteyiz kim kazandı? 31 Mayıs Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, 75 bin TL'lik ödülün sahibi kim oldu?

        Haftanın finalinde Yemekteyiz kazananı puan durumuna göre belli olacak. Her hafta Cuma birinci olan yarışmacıya 75 bin TL'lik ödül veriliyor. Geçtiğimiz hafta haftanın sonuncusu Fırat Bey oldu. Yarışmacı toplamda 20 puan alarak büyük ödüle veda etti. Peki, 31 Mayıs Cuma Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, 75 bin TL'lik ödülün sahibi kim oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2024 - 10:38 Güncelleme: 31.05.2024 - 10:38
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        Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu belli olduktan sonra haftanın eleneni ve birincisi belli oluyor. Geçen haftanın birincisi ise Hasret Hanım oldu. Hasret Hanım toplamda aldığı 32 puanla 75 bin TL'lik para ödülünün sahibi oldu. Bu hafta da 5 günün sonunda en yüksek puanı alan isim ödülün de sahibi olacak. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 31 Mayıs Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı, 75 bin TL’lik ödülün sahibi kim oldu?

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        YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

        Yemekteyiz kazanan isim henüz belli olmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

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        GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 24 Mayıs Cuma akşamı verilen oylar açıklandı. Haftanın birincisi Hasret Hanım oldu. Hasret Hanım toplamda aldığı 32 puanla 75 bin TL'lik para ödülünün sahibi oldu.

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