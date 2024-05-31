Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu belli olduktan sonra haftanın eleneni ve birincisi belli oluyor. Geçen haftanın birincisi ise Hasret Hanım oldu. Hasret Hanım toplamda aldığı 32 puanla 75 bin TL'lik para ödülünün sahibi oldu. Bu hafta da 5 günün sonunda en yüksek puanı alan isim ödülün de sahibi olacak. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 31 Mayıs Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı, 75 bin TL’lik ödülün sahibi kim oldu?