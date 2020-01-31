Yemekteyiz'de 31 Ocak Cuma yani bugün final heyecanı yaşandı. Yemekteyiz'de haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacının evine konuk olunuyor. Onlar yemek yaparken, sunucu Seda Sayan da yemeğin tadına, tuzuna, yarışmacıların misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük rol oynuyor. Finalde en çok puanı toplayan yarışmacı büyük ödül olan 10.000 TL değerindeki para ödülünün sahibi oluyor. Peki, 31 Ocak Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu? İşte Yemekteyiz haftanın finali...

YEMEKTEYİZ HAFTANIN FİNALİ 31 OCAK 2020

Bu haftaki Yemekteyiz haftanın birincisinin belirleneceği haftanın finali Neşe Can'ın evinde yapılıyor. Zuhal Hanım'ın yemeklerinin ardından günün puanlaması yapılacak ve haftanın kazananı yani 10 bin liralık ödülün sahibi belli olacak. İşte 31 Ocak Yemekteyiz haftanın finaline dair detaylar...

YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI

1. Gün yarışmacısı: Yasemin Erdem

2. Gün yarışmacısı: Emin Bozdemir

3. Gün yarışmacısı: Türkan Armutlar

4. Gün yarışmacısı: Seyhan Çelik

5. Gün yarışmacısı: Neşe Can