Yemekteyiz kim kazandı? 6 Aralık Yemekteyiz puan durumu nasıl, büyük ödülü kim kazandı?
Haftanın finalinde Yemekteyiz kazananı belli oluyor. Yüksek puanları toplayan yarışmacı büyük ödülün sahibi olarak birinci olmaya hak kazanıyor. Bir haftalık puan durumuna göre birinci olan yarışmacı 150 bin TL'lik ödülü alıyor. Peki bugün Yemekteyiz'de kim kazandı? 6 Aralık Yemekteyiz puan durumu nasıl, büyük ödülü kim kazandı?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın finaliyle 6 Aralık Cuma günü ekrana geliyor. Haftanın birincisi ve elenen isim puan durumuna göre belirleniyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 6 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu, 150 bin TL'lik ödülü kim aldı?
YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?
Yemekteyiz kazananı henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI
HANDE:
ÇAĞRI
HATİCE
ÜNAL:
REYHAN: