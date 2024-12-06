Yemekteyiz kim kazandı? 6 Aralık Yemekteyiz puan durumu nasıl, büyük ödülü kim kazandı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın finaliyle 6 Aralık Cuma günü ekrana geliyor. Haftanın birincisi ve elenen isim puan durumuna göre belirleniyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 6 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu, 150 bin TL'lik ödülü kim aldı?