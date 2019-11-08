Yemekteyiz'de 8 Kasım Cuma yani bugün final heyecanı yaşanacak. Yemekteyiz'de haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacının evine konuk olunuyor. Onlar yemek yaparken, sunucu Seda Sayan da yemeğin tadına, tuzuna, yarışmacıların misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük rol oynuyor. Finalde en çok puanı toplayan yarışmacı büyük ödül olan 10.000 TL değerindeki para ödülünün sahibi oluyor. Peki, 8 Kasım Yemekteyiz haftanın birincisi kim olacak? İşte Yemekteyiz haftanın finali...

YEMEKTEYİZ HAFTANIN FİNALİ 8 KASIM

Bu haftaki Yemekteyiz haftanın birincisinin belirlendiği haftanın finali Birnur Mert'in evinde yapılacak. Birnur Hanım'ın yemeklerinin ardından günün puanlaması yapılacak ve haftanın kazananı yani 10 bin liralık ödülün sahibi belli olacak. İşte 8 Kasım Yemekteyiz haftanın finali ve puan durumu...

YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI

Tansu Akan

Onur Barık

Havva Kaplan

Eda Ölmez

Birnur Mert