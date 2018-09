Hafta içi her gün yayınlanan programda her hafta farklı 5 yarışmacı büyük ödülün sahibi olabilmek için tüm hünerlerini sergiliyor. Mutfakta kendine güvenen 5 kişiden her biri, 5 gün boyunca yarışmacıları evinde ağırlayıp, onlara yemekler yapıp puanlar toplayarak büyük ödülün sahibi olmaya çalışacaklar. Peki bu haftanın birincisi kim olacak?

YEMEKTEYİZ YARIŞMASI HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLACAK?

Yemekteyiz programının bu haftaki birincisi ve 10 bin TL'lik ödülün sahibi belli olduğunda haberimizde olacak.

BU HAFTANIN YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI KİMLER?

Emin Çetin

Yemekteyiz'de Haftanın 3. gün yarışmacısı Emin Çetin Apartman görevlisi, Yozgatlı ve 2 çocuk sahibi. 20 yıllık evli.

Müslüm Can Ünal

Yemekteyiz'de Haftanın 2. gün yarışmacısı Müslüm Can Ünal öğrenci ve yemek yapmayı çok seviyor.

Yemekteyiz yarışmacısı Müslüm Can Ünal izleyicilerin dikkatini çeken isimlerden oldu. Müslüm Can Ünal Öğrenci ve bekardır. Mesleği aşçılık olan Ünal doğa yürüyüşü yapmayı sevmektedir. 20 yaşında olan yarışmacı aslen Mersinli. Hobileri arasında yüzmek ve bowling oynamak yer alıyor. Genç yarışmacı kendisini hırslı ve zoru seven birisi olarak tanımlıyor.

Nalan Toprak

Yemekteyiz yarışmacısı Nalan Toprak izleyicilerin dikkatini çeken isimlerden oldu. Mesleği fizyoterapist olan Toprak bekar olduğunu belirtti. Ayrıca Nalan Toprak'ın futbol hakemliği yaptığı biliniyor. Alt Liglerde maç yöneten Toprak, programda dördüncü gün ekranlarda olacak.

İsmican Budak

Yemekteyiz yarışmacısı İsmican Budak izleyicilerin dikkatini çeken isimlerden oldu. Budak, Ünal kendini ses taklidi konusunda yetenekli, mütevazi ve duygusal olarak tanımlıyor. 33 yaşında olan İsmican Budak aslen Ankaralı'dır. İsmican Budak, kukla sanatçılığı, oyunculuk ve güzellik uzmanı işleriyle uğraşmaktadır.

Nevra Aya

Yemekteyiz yarışmacısı Nevra Aya izleyicilerin dikkatini çeken isimlerden oldu. Budak, Ünal kendini ses taklidi konusunda yetenekli, mutevazi ve duygusal olarak tanımlıyor. 42 yaşında olan Nevra Aya aslen İstanbul'ludur. Nevra Aya kurumsal iletişim uzmanı işiyle uğraşmaktadır. Aya, 2 çocuk sahibidir.

