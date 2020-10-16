Yemen'de 175 esir daha

AA

Havalimanı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Husilerin kontrolündeki Sana'dan havalanan ve hükümet yanlısı 75 esiri taşıyan Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne (ICRC) ait uçak Aden'e ulaştı.

Öte yandan ICRC'nin hükümetin geçici başkenti Aden'den havalanan ve Husilerden 100 esiri taşıyan uçağı da Sana'ya indi.

Böylece iki taraftan 175 kişi daha serbest kalırken, hükümet ile Husilerin takas ettiği esir sayısı 885'e çıktı.

Gün içinde Husilerden 100, hükümetten 76 kişinin daha serbest bırakılması bekleniyor.

Yemenli taraflar arasındaki esir takası anlaşması kapsamında, Yemen hükümetinin 470 ve Husi milislerin 240 esiri serbest bırakmasıyla dün takas edilen esir sayısı 710'e ulaşmıştı.

Müzakere ve esir takası sürecinde ICRC'den dün yapılan yazılı açıklamada taraflar arasında 1000'den fazla esirin serbest bırakılmasının beklendiği belirtilerek, beş buçuk yıl süren çatışmaların başlangıcından bu yana en büyük çapta esir takasının yapıldığı vurgulanmıştı.

- Esir takası anlaşması

Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, 18 Eylül'de İsviçre'de Yemen hükümeti ile Husiler arasında esir ve tutuklular konusunda müzakerelerin başladığını duyurmuştu.

İsviçre'nin Montrö kenti yakınlarındaki Glion kasabasında 27 Eylül'de sona eren Yemen Esir Takası Denetleme Komitesinin dördüncü toplantısının ardından, Özel Temsilci Griffiths'in ofisi ve ICRC'den yapılan ortak açıklamada, Yemen hükümeti ve Husilerin, 1081 esir ve tutuklunun derhal serbest bırakılması konusunda anlaşmaya vardığı belirtilmişti.

İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'nin verilerine göre, Yemen hükümet güçleri ve Husiler arasında 6 yıldır devam eden çatışma nedeniyle 12 bini sivil olmak üzere 112 bin kişi hayatını kaybetti.