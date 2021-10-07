Yemen'de BAE destekli güçlerin komutan yardımcısı görevden alındı

AA

GGK Konsey Başkanı Aydarus ez-Zubeydi'nin konuya ilişkin açıklaması, Hizam Emni güçlerinin internet sitesinde yayımlandı.

Açıklamada, komutan yardımcılığına Hizam Emni güçlerinin Aden komutanı Tuğgeneral Celal er-Rabi'nin atandığı belirtildi.

Muhtar en-Nubi'nin görevden alınmasına ilişkin ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

Nubi'nin kardeşi ve Hizam Emni güçleri eski komutanı İmam en-Nubi, 2 Ekim'de GGK'ye bağlı güçlerle çatışmıştı.

- GGK'ye bağlı güçler arasında çatışmalar

Daha önce GGK'ye bağlı olan İmam en-Nubi liderliğindeki silahlı grubun Konseyden ayrılmasının ardından, GGK içindeki taraflar arasında çatışmalar çıkmıştı.

Nubi'ye bağlı silahlı bir grup, 2 Ekim'de kendilerine mensup bir kişinin serbest bırakılması için Aden'in Krater ilçesinde bir polis merkezine baskın düzenlemişti.

Baskının ardından Nubi'ye mensup silahlı grup ile daha önce bağlı olduğu GGK güçleri çatışmıştı.

Çatışmalarda 1'i çocuk 6 kişi hayatını kaybederken, Hizam Emni güçlerinin Aden komutanı Tuğgeneral Celal er-Rabi'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Taraflar arasındaki çatışmalarda ayrıca Nubi'nin kardeşi Avad en-Nubi'nin de öldüğü aktarılmıştı.

- Yemen iç savaşı

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen, İran destekli Husiler, hükümete bağlı güçler ve BAE destekli GGK arasında çatışmalara sahne oluyor.

Yemen'de Husiler Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı kentlerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten beri Husiler'e karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de 2017'de kurulan BAE destekli GGK, geçici başkent Aden dahil olmak üzere güneydeki hayati bölgeler ile stratejik öneme sahip Sokotra'yı kontrolü altında tutuyor.

Ağustos 2019'dan bu yana Aden, GGK'ye bağlı ama kendi aralarında anlaşmazlık bulunan silahlı gruplar arasında zaman zaman çatışmalara sahne oluyor.