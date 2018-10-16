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Yemen'de Başbakan Ahmed bin Dağr görevden alındı

Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Başbakan Ahmed bin Dağr'ı görevden alarak yerine Bayındırlık ve Yol Bakanı Muin Abdulmelik'i getirdi

16.10.2018 - 04:05 | Güncelleme: AA

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Başbakan Ahmed bin Dağr'ı azlederek yerine Bayındırlık ve Yol Bakanı Muin Abdulmelik'i atadı.

Yemen haber ajansı SABA'da yer alan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Hadi, hükümetin son dönemde "ihmalkar davrandığı" gerekçesiyle Bin Dağr'ın görevden alınmasına ve sorguya sevk edilmesine karar verdi. 

Hadi, görevden alınan Bin Dağr'ın yerine Abdulmelik'i başbakanlığa, Salim el-Hanbeşi'yi de başbakan yardımcılığına getirdi. Diğer hükümet üyelerinin ise görevlerine devam etmesi kararlaştırıldı.

Kararnamede, Bin Dağr hükümetinin "ekonomi ve hizmet alanlarında başarısız olduğu, halkın sıkıntılarını azaltamadığı, ihtiyaçlarını karşılayamadığı ve ekonomik düşüşün önüne geçmek için gerekli tedbirleri alamadığı" ifade edildi. 

Hadi kararnamede ayrıca, hükümetin El-Mehra kentini vuran Luban Kasırgası ile mücadele için harekete geçmediğini kaydetti. 

Yemen'in doğusundaki El-Mehra kentinde etkili olan Luban Kasırgası 100 kişinin yaralanmasına, bir kişinin kaybolmasına neden olmuş, 2 binden fazla aileyi de yerinden etmişti.

YENİ BAŞBAKAN MUİN ABDULMELİK KİMDİR?

Taiz doğumlu 42 yaşındaki yeni Başbakan Abdulmelik'in hiçbir siyasi partiye üyeliği bulunmuyor. Mısır'daki Kahire Üniversitesinde mimarlık ve tasarım teorilerinde felsefe doktorası yapan Abdulmelik'in ismi eski Bin Dağr hükümetinde Bayındırlık ve Yol Bakanı olarak görevlendirilmesiyle gündeme geldi.

Gözlemciler, Zamar Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin eski öğretim üyelerinden olan Muin Abdulmelik'in hükümet içinde sessiz bir şekilde çalışan bakanlardan olduğunu, Suudi Arabistan'da ikamet eden diğer bakanların aksine sürekli olarak Yemen'de bulunduğunu ve yol yapım çalışmalarını denetlediğini ifade ediyor.

Yemen Adaları Geliştirme ve Kalkındırma İdaresinde 2004-2005 yıllarında danışman olarak çalışan Abdulmelik, bölgesel planlama ve tasarım programlarında da dersler vermişti.

Abdulmelik, Ali Abdullah Salih yönetimine karşı 11 Şubat 2011 devrim belgesinin hazırlanmasında da büyük rol oynamış ve bir grup akademisyenle 2030 Yemen Bağımsız Gençliği Vizyonu'nun yazımına iştirak etmişti.

ABDULMELİK HÜKÜMETİNİ BEKLEYEN SORUNLAR

Muin Abdulmelik, 2015'ten bu yana savaşın yaşandığı, salgın hastalıkların kol gezdiği ve ekonominin çöküş sinyalleri verdiği bir dönemde başbakanlığa getirildi.

Yemen riyali, Amerikan doları karşısında tarihinin en düşük seviyesini (1 dolar = 760 riyal) görmüş, bu durum temel tüketim maddeleri ile yakıt fiyatlarında fahiş artışlara neden olmuştu.

Söz konusu ekonomik düşüş, halkı hükümet karşıtı protestolar düzenlemeye ve onu yolsuzlukla, ekonomiyi iyi yönetememekle suçlamaya itmişti. Ayrıca bazı siyasi güçler de hükümete karşı gerilimi tırmandırmış, ayrılıkçı Güney Hareketinin kurduğu Siyasi Geçiş Konseyi, yandaşlarına hükümeti saf dışı bırakarak geçici başkent Aden ve diğer güney kentlerindeki kurumları ele geçirmeye çağırmıştı.

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