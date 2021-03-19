Yemen'de Başkanlık Sarayı baskınının arkasında BAE'nin desteklediği Güney Geçiş Konseyi'nin olduğu belirtiliyor

AA

Aden'de meşru hükümetin yönetim merkezi konumundaki Meaşık Başkanlık Sarayı, 16 Mart'ta hayat pahalılığını protesto eden yüzlerce gösterici tarafından basılmıştı.

Yemen hükümetine yakın bir yetkili, baskının planlı ve silahlı bir eylem olduğunu belirtmiş, yerel kaynaklar da bazı göstericilerin BAE destekli ayrılıkçı GGK'ye ait pankartlar taşıdığını ifade etmişti.

GGK Meclis Başkanı Ahmed Said bin Berik'in Twitter hesabından yaptığı, "Güney halkının iradesi her zaman galip gelir." açıklaması, GGK'nin hükümet karargahına yönelik baskını üstü kapalı şekilde desteklediği şeklinde değerlendirilmişti.

- BAE'nin paralı askerleri

Yemen Enformasyon Bakanı Danışmanı Muhtar er-Rahbi, baskınla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, BAE'yi, ortalığı karıştırmak ve hükümeti yan sorunlar ve çatışmalarla oyalamak için paralı askerlerini harekete geçirmekle suçladı.

Rahbi, "Yemen ordusunun savaş cephelerinde İran tarafından desteklenen Husilere karşı yürüttüğü operasyonlarda ilerlemesi ile Meaşık Başkanlık Sarayı'na düzenlenen baskın arasında bağlantı var." ifadesini kullandı.

Bakan Danışmanı Rahbi, BAE'nin hedefinin Husiler ile aralarında karşılıklı hizmet etme bağlamında Husilerin içine düştüğü zor durumu hafifletmek olduğu dile getirdi.

- Gizli müttefik

Yemen Şura Konseyi Üyesi Salih en-Nahai de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aden'de yaşanan olayların sadece kaos çıkarmak ve BAE'nin desteklediği Güney Geçiş Konseyi'ni (GGK) Ebyen'de düştüğü kötü durumdan çıkarmak, askeri ve siyasi yenilgi yaşayan gizli müttefiki Husileri rahatlatmak için çıkarıldığını söyledi.

Güney Ulusal Koalisyonu liderlerinden olan Nahai, GGK'nın, yaşadığı hayal kırıklığını hafifletmek ve Husilerin Marib ve Taiz cephelerinde uğradığı yenilgilerden dikkati başka yöne çekmek için medyada kafa karışıklığı oluşturmak istediğini dile getirdi.

Güneyli siyasetçilerden Abdulkerim es-Sadi de GGK'yı, birbirini izleyen siyasi başarısızlıklarından kaçmak ve kitlesel gösteri dalgası oluşturarak kendisini bu başarısızlıklarından kurtaracak yeni bir emrivakiyi dayatmaya çalışmak için Aden, Hadramevt ve güneydeki diğer bölgelerdeki kötü yaşam koşullarını kötü ve ahlaksız bir şekilde kullanmakla suçladı.

GGK'nın, kendisinin ve diğer milislerin kontrolü altındaki güney bölgelerinde yaşanan trajik durumu pek umursamadığını, güneydeki insanların ve onların haklı davalarının pahasına ve BAE'nin yararına bölgesel proje üzerinde yürümekle ilgilendiğini söyledi.

Güneyde yaşanan sorunlardan birinci derecede "çıkarları zarar gördüğünde halkın ihtiyaçlarını BAE'nin talimatlarıyla öne çıkaran ve siyasi pazarlık aracı olarak kullanan" GGK'nın sorumlu olduğunu aktaran Sadi, sorumluluk üstlenmede meşru yönetimin GGK'dan sonra ikinci sırada yer aldığını kaydetti.

- GGK hükümetin başarılı olmasını istemiyor

Yazar ve siyasi analist Muhammed el-Muhaymid, "GGK, Kasım 2019'da Riyad Anlaşmasının imzalanmasından itibaren bu hükümetin başarılı olmasını istemiyor." dedi.

Muhaymid, Riyad Anlaşmasının imzalanmasından bir yıldan fazla bir süre sonra hükümetin kurulmasının, "anlaşmanın askeri ve güvenlik bileşeninin uygulanmasından sonra hükümetin oluşumunu düzenleyen maddesi uygulanmadığı için" anlaşmanın şartlarına aykırı olarak gerçekleştiğini söyledi.

Yazar Muhaymid, "Aden'deki Meaşık Başkanlık Sarayı'na düzenlenen baskın, Riyad Anlaşmasının askeri ve güvenlik yönünün uygulanamaması ve GGK güçlerinin Aden'deki durumu askeri ve güvenlik düzeyinde kontrol etmeye devam etmelerinin doğal bir sonucudur." diye konuştu.

GGK'nın olayları tırmandırmasına da değinen Muhaymid, hükümetin 30 Aralık 2020'de Aden'e dönmesi ve güneyde istikrarın sağlanmasının Marib, Taiz ve Hacce cephelerinde Husilere karşı yürütülen mücadeleyi güçlendireceğini ve bunun ise GGK liderleri tarafından arzu edilmediğini belirtti.

Muhaymid, GGK'nın söz konusu liderlerinin, Husilerin kuzeye yerleşmekle yetineceğini ve güneyin GGK'nın kontrolü altında olacağını düşünerek Husilerin kuzey bölgelerinin tamamında kontrolü sağlamasını tercih ettiklerini aleni bir şekilde açıkladıklarını dile getirdi.

Siyasi analist Muhaymid, GGK'nın, bu gelişmelerin gelecekte yapılacak herhangi bir müzakerenin kendisi ile Husiler arasında gerçekleşmesini ve meşru hükümetin siyaset arenasının dışında kalmasını sağlayacağına inandığını söyledi.

Muhaymid, GGK'nın meşru hükümeti zayıflatmak için yaptıklarını, Yemen'in tamamını silah gücüyle kontrol altına almaktan başka bir şeyi kabul etmeyecek olan Husilere hizmet etmek için kendi ayaklarına kurşun sıkmaya benzetti.