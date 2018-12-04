Husi yönetimine bağlı Esirler Komitesi Başkanı Abdulkadir el-Murtaza, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı açıklamada, "BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, geçen kasım ayında Husilerce imzalanan esir takası anlaşmasının koalisyon güçleri ile Yemen hükümeti tarafından da imzalandığı bilgisini dün tarafımıza iletti." ifadesini kullandı.

Husilerin BM tarafından desteklenen anlaşmayı imzalama prosedürlerini bugün tamamladığını aktaran Murtaza, imzalı sözleşmenin bir nüshasının teslim alındığını belirtti.

Murtaza, ayrıca bu gelişmenin insani meseleyi sonlandırmak için atılan ilk adım olduğunu ve herhangi bir engel olmadan tamamlanmasını umduğunu ifade etti, anlaşmanın detaylarına ilişkin ise bilgi vermedi.

Yemen'deki krize çözüm için ilerleyen günlerde İsveç'te yapılması planlanan Birleşmiş Milletler (BM) Yemen barış müzakereleri öncesi taraflar arasında güven inşa edilmesi hedefiyle yaralı 50 Husi bugün Umman'a tahliye edilmişti.

Müzakerelere hazırlık kapsamında ayrıca BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths, bugün İsveç'teki müzakerelere katılacak Husi heyete eşlik etmek üzere Yemen'e gelmişti. Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Halid el-Carallah da akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, Husilerin, yarın sabah İsveç'e gitmek üzere Sana'dan ayrılacağını duyurmuştu.

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