Yemen'de Güney Geciş Konseyi özerklik için ısrarcı

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GGK Meclis Başkanı Ahmed Said bin Berik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Özerklik yönetimi, yalnızca başkent Aden'de değil güneydeki tüm vilayetlerde kurulması istenen bir halk talebidir." ifadelerini kullandı.

Bunun, savaş tüccarları ve yolsuzluk sembollerinin bulunduğu meşru hükümetin fiili olarak düşürülmesiyle gerçekleştirileceğini vurgulayan Bin Berik, özerk yönetim komitelerinin tüm güney vilayetlerinde oluşturulacağını duyurdu.

GGK 26 Nisan'da ülkenin güneyinde özerklik ilanında bulunmuş ancak Arap dünyası ve uluslararası toplum tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Son olarak BAE'nin büyük destek verdiği ayrılıkçı silahlı milis grubu GGK, 19 Haziran'da Yemen'in güneydoğusundaki Sukotra adasını ele geçirerek orada özerklik ilan etmişti.

Yemen'deki meşru hükümet ise BAE'yi kendi emelleri için ayrılıkçı GGK'ye destek vermekle suçluyor.