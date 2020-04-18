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Yemen'de Husi milisler Marib vilayetine balistik füze attı

İran'ın desteklediği Husi milisler tarafından Yemen'in doğusundaki Marib vilayetine balistik füze fırlatıldığı bildirildi

Yemen'de Husi milisler Marib vilayetine balistik füze attı
AA

 

Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon güçleri tarafından yapılan açıklamada, cuma akşamı atılan balistik füzeyle Marib'teki sivillerin ve ileri gelenlerin hedef alındığı belirtildi.

Konuya ilişkin açıklamasında can kaybı ya da maddi zarara ilişkin bilgi vermeyen Koalisyon Sözcüsü Turki el-Maliki, son olayla ateşkes için yapılan tüm bu girişimlerin ve gayretlerin Husiler tarafından reddedildiğinin vurgulandığını söyledi.

Maliki, koalisyon güçlerinin çatışma kurallarına bağlılıkta kendine son derece hakim olduğunu, Yemen içinde sivillerin korunması yönünde gerekli önlemlerin alındığını, meşru müdafaa konusunda cevap hakkını saklı tuttuklarını kaydetti.

Ateşkese bağlı kalmayı sürdürdüklerini dile getiren Maliki, kapsamlı bir siyasi çözüme ulaşılması için Yemen özel temsilcisinin çalışmalarının desteklendiğinin altını çizdi.

Füze saldırısına ilişkin Husilerden henüz bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

 

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