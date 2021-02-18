Husiler, 22 askerinin çatışmalarda öldüğünü duyurdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaOrtadoğu
ABONE OL

Yemen'de Husiler, 22 askerinin çatışmalarda öldüğünü duyurdu

Yemen'de İran destekli Husiler, hükümet kuvvetleriyle çıkan çatışmalarda 11'i subay olmak üzere 22 askerinin öldüğünü açıkladı

Yemen'de Husiler, 22 askerinin çatışmalarda öldüğünü duyurdu
Husiler, 22 askerinin çatışmalarda öldüğünü duyurdu
0:00 / 0:00
AA

Husilere bağlı SABA haber ajansı tarafından verilen haberde, ölen 11 subaydan 5'inin albay rütbesinde olduğu belirtildi.

Ölen 15 askerinin Sana'da, diğerlerinin de ülkenin kuzeybatısındaki Hacce ve güneybatısındaki Taiz kentlerinde toprağa verildiği ifade edildi. Haberde, ölenlerin vatan savunmasında hayatını kaybettikleri vurgulandı.

Suudi Arabistan'ın başı çektiği koalisyon güçleri tarafından açıklamaya ilişkin henüz bir yorum yapılmadı.

Son günlerde ülkenin doğusundaki Marib kentinde Husiler ile hükümet güçleri arasında yoğun can ve mal kaybına sebep olan ağır çatışmalar yaşanıyor.

Husilerin Hava Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Abdullah el-Cufri, dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, Marib'e bağlı Rahabe, El-Cube ve Harib ilçelerindeki çeşitli noktalarda kontrolü sağladıklarını ve kentin ele geçirildiğinin 48 saat içinde ilan edileceğini öne sürmüştü.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Biden, Netanyahu ile göreve geldikten bir ay sonra görüştü
DÜNYABiden, Netanyahu ile göreve geldikten bir ay sonra ...
ABD'nin Philadelphia şehrinde silahlı saldırı: 7 yaralı
DÜNYAABD'de silahlı saldırı
ABD'de 1,3 milyar dolar çalma girişimiyle suçlanan Kuzey Koreli 3 bilgisayar korsanına dava
DÜNYAABD'den Kuzey Koreli 3 bilgisayar korsanına dava
ABD'den Erbil'deki roketli saldırıya ilişkin açıklama: Saldırılar karşılıksız kalmayacak
DÜNYAABD'den Erbil'deki roketli saldırıya ilişkin açıklama
Tel Rıfat'ta yuvalanan YPG/PKK'lı teröristler Afrin'e roketle saldırdı: 10 yaralı
DÜNYAYPG/PKK'lı teröristler Afrin'e roketle saldırdı
Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Özügergin: "(Türk-Yunan ilişkileri) Sabırlı, anlayışlı ve özellikle dürüst olmal
DÜNYATürkiye'nin Atina Büyükelçisi'nden Yunanistan ...
İran'ın güneybatısında 5,6 büyüklüğünde deprem
DÜNYAİran'da 5,6 büyüklüğünde deprem!
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Almanya Başbakanı Merkel ile nükleer anlaşmayı görüştü
DÜNYAİran Cumhurbaşkanı, Merkel ile nükleer anlaşmayı ...
NATO, Gara'da 13 Türk vatandaşının şehit edilmesini kınadı
DÜNYANATO, Gara'da 13 Türk vatandaşının şehit edilmesini ...
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Anastasiadis'in dayatmaları 5+1 Kıbrıs toplantısını dinamitlemeye yöneliktir"
DÜNYAKKTC Cumhurbaşkanı'ndan Anastasiadis eleştirisi