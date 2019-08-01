Yemen'de Husiler askeri törende saldırı düzenledi: En az 32 ölü

Saldırı Aden kentinde askeri geçit törenini hedef aldı

Yemen'de isyancı Husiler tarafından askeri bir geçit töreni sırasında düzenlenen saldırıda en az 32 kişi yaşamını yitirdi.

Sınır Tanımayan Doktorlar, onlarca kişinin de yaralandığını açıkladı.

Husilere ait bir TV kanalı, Aden kentinde düzenlenen saldırıda füzelerin ve silahlı bir insansız hava aracının kullanıldığını duyurdu.

Yemen hükümeti: Askerlerin yemin töreniydi

Husiler, Yemen'in uluslararası alanda tanınan hükümetinin başkenti olan Aden'de düzenlenen bu geçit töreninin, kentin kuzeyinde kontrollerinde bulunan bölgelere başlatılacak yeni bir operasyonun parçası olduğunu savunuyor.

Hükümet ise bunun eğitimlerini tamamlayan askerlerin yemin töreni olduğunu açıkladı.

Reuters haber ajansına konuşan görgü tanıkları, saldırının ardından olay yerinde çok sayıda ceset gördüklerini aktardı.

Bir görgü tanığı patlamanın, geçit töreninin izlendiği tribünün arkasında gerçekleştiğini söyledi ve "Bir grup asker, komutanları olduğu düşünülen bir kişinin cesedinin başında ağlıyordu" dedi.

Patlamanın geçit töreninin izlendiği tribünün arkasında gerçekleştiği belirtiliyor

Bugün sabah saatlerinde de Aden'de bir polis karakolu yakınlarında bir intihar eylemcisi üç polisi öldürmüştü.

Bu olayın askerlere düzenlenen saldırıyla ilişkili olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Yemen, Mart 2015'te Husilerin ülkenin batısının büyük kısmını ele geçirerek Devlet Başkanı Abdurabbu Mansur'un ülkeyi terk etmesine yol açtığından beri çatışmalara sahne oluyor.

Komşusunda gerçekleşen bu isyanın bölgesel rakibi İran tarafından desteklendiğini savunan Suudi Arabistan ise Yemen'de Husilere karşı savaşan uluslararası bir koalisyonun liderliğini yapıyor.

Çatışmalarda bugüne kadar 10 bin ile 70 bin arasında Yemenlinin yaşamını yitirdiği, bunların üçte ikisinin de koalisyonun hava saldırılarında öldüğü tahmin ediliyor.