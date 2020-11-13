Yemen'de Husiler, genel merkezini silahla bastıkları Sana'daki bir bankanın faaliyetlerini durdurdu

AA

İslami Tadhamon Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Husi milislerden bir grup Sana'daki genel merkeze baskın düzenledi. Bankanın bütün faaliyetlerini durduran Husiler, çalışanlarımızı da bankadan ayrılmaya zorladı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, baskın düzenleyen silahlı Husi grubun, (kontrolleri altında bulunan) Merkez Bankası'ndan bankanın faaliyetlerini durdurması yönünde talimat aldıklarını söylediği aktarıldı.

Yemen'deki ticari bankalardan biri olan "İslami Tadhamon Bankası", ülkenin en büyük ticari grubu olarak nitelendirilen Hayel Saeed Anam bünyesinde faaliyet yürütüyor.