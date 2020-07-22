Yemen'de Kovid-19 nedeniyle 9 kişi daha hayatını kaybetti

AA

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs nedeniyle 9 kişi daha hayatını kaybetti ve 10 yeni vaka tespit edildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 456'ya, vaka sayısı da 1629'a yükselirken, iyileşen hasta sayısı ise 37 artarak 741 oldu.

- Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülkede 75 kişide daha virüs tespit edildiğini, 80 kişinin de sağlığına kavuştuğunu açıkladı.

Toplam vaka sayısının 2 bin 162'ye yükseldiği ülkede, iyileşen hasta sayısı ise 1577'ye ulaştı.

Virüs kaynaklı yeni vefat görülmeyen Lübnan'da, salgının başından bu yana kaydedilen toplam can kaybı 41 olarak açıklanmıştı.

,Muhammed Semiz