Yemen'de sel felaketi 4 bin 625 aileyi yerinden etti

AA

Yemen'deki BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin yayımladığı raporda, 24-25 Mart'ta ülkenin güneyinde etkili olan şiddetli yağışların Lahic, Aden, Ebyen, Taiz, Ed-Dali, El-Mehra ve Hadramevt illerini vurduğu ifade edildi.

Raporda, şiddetli yağmurların Aden'in El-Mualla ve Kreyter ilçelerinde evlerde ve yollarda su baskınlarına neden olduğu, Hadramevt ilinde ise bazı evleri ve köprüleri yıktığı, su şebekelerini ve zirai ürünleri tahrip ettiği aktarıldı.

BM raporunda, ilk belirlemelere göre selden etkilenen 4 bin 625 ailenin evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.