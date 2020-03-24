Yemen'de Suudi Arabistan ile BAE destekli Güney Geçiş Konseyi arasında gerilim artıyor

AA

Ülkenin güneyindeki anlaşmazlığı gidermek için Suudi Arabistan'ın öncülük ettiği Riyad Anlaşması sonuçsuz kalmıştı. Bunun üzerine gerginlik Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi arasında bir anlaşmazlığa dönüştü. Anlaşmazlık ise karşılıklı suçlamalarla büyümeye devam ederken, bölgedeki siyasi belirsizlik de artıyor.

- Karşılıklı suçlamalar

Güney Geçiş Konseyi Başkanı'na yakın bir gazeteci olan Salah bin Lağber, isim vermeden Suudi Arabistan'ı on yıllarca sürecek krizleri ateşlemek ve bölgeyi yönetmek için karanlık bir plan yürütmekle suçladı.

Lağber, Aden'deki havaalanının Müslüman Kardeşler'e bağlı "Kuzey Güçleri" aracılığıyla hakimiyet altına alınmaya çalışıldığını savundu.

Gazeteci, havaalanının yanı sıra limanın da biri Müslüman Kardeşler'den diğeri Husilerden iki komutanın kontrolüne verilmek istendiğini iddia etti.

Suudi Arabistan'ın Yemen Büyükelçisi Muhammed el-Cabir, bu iddialara cevap vererek Twitter hesabından 14 Mart tarihinde yaptığı paylaşımda isim vermeden bazı kimseleri Yemen'i dışarıdan karıştırmakla itham etti.

Al Cabir, "Yemen dışında bulunan bazı kesimler yanlış ve çarpıtma bilgiler yayıyor. Aden Havalimanı güven içinde, aynı şekilde hizmet vermeye devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Havalimanı'nın Güney Geçiş Konseyi'nden Suudi güçlerinin denetimine geçeceği iddialarına bu şekilde cevap veren Al Cabir'in mesajı sükuneti sağlamaya yetmedi.

Yerel medyaya konuşan Güney Geçiş Konseyi Şahinler Tugayı komutanı Abdu Nasır el-Azraki, Aden'de kaosa izin vermeyeceklerini söyleyerek, Arap Koalisyonu'ndan anlaşmadan doğan taahhütlerini yerine getirmesini ve uluslararası anlaşmalara saygı duymasını istedi.

Azraki, "Son dönemdeki suskunluğumuz zayıflığımızdan değil, kardeşlerimize saygımızdan ötürüdür. Ancak niyetlerin açığa çıkmasından sonra elimiz boş durmayacağız." ifadelerini kullandı.

- Güney Geçiş Konseyi'nden "eşit ortaklık" çıkışı

Güney Geçiş Konseyi Dış İlişkiler Sorumlusu Ayderus Nasır en-Nakib de Suudi Arabistan'a mesaj vererek, ortaklarına saygı duyduklarını, ancak "üstünlük taslanmasını ve görmezden gelinme siyasetini" kabul etmeyeceklerini belirtti.

Nakib, "Sizinle iş birliğimiz ortak bir zeminde yürüyor. Aramızda amir-memur ilişkisi yok." ifadelerini kullanarak Suudi Arabistan'dan talimat almayacaklarını vurguladı.

Suudi Arabistan'ı Güney Geçiş Konseyi'yle olan ilişkilerinde dikkatli olması yönünde uyaran Nakib, "Eğer Suudi Arabistan Güneylilere 'Sizi kurtardık' şeklinde davranırsa büyük zorluklarla karşılaşır." tespitini yaptı.

- Ne olmuştu?

Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında yıllardır çatışmalar sürerken güney bölgelerinde "ayrılık" fikirleri gündeme gelmiş ve "Güney Hareketi" adı altında ayrılıkçı bir hareket oluşmuştu.

Güney Hareketi, savaş durumu ve krizleri gerekçe göstererek Mayıs 2017'de Siyasi Geçiş Konseyi adı altında bir oluşum kurulduğunu duyurmuştu.

BAE tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos 2019'da geçici başkent Aden'de, daha sonra da doğusundaki Ebyen ve Şebve kentlerinde kontrolü ele almıştı.

Suudi Arabistan'ın girişimi sonucunda, Yemen hükümeti ile BAE'nin desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasındaki krizi sona erdirmesi beklenen Riyad Anlaşması, 5 Kasım 2019'da imzalanmıştı.

Anlaşma, 30 günde teknokrat bir hükümetin kurulmasını, 24 bakanlıktan 12'sinin güneylilere verilmesini, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin 15 günde Aden'e bir Emniyet Müdürü, 30 günde de Ebyen ile Dali kentlerine birer vali atamasını içeriyordu.