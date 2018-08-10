Yemen'de Suudi hava saldırısında çocuklarla dolu otobüs vuruldu: En az 29 ölü
Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun hava saldırısında bir otobüsün vurulması sonucu en az 29 çocuğun öldüğünü, 30'unun da yaralandığını duyurdu.
10.08.2018 - 08:01 | Güncelleme:
Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun hava saldırısında bir otobüsün vurulması sonucu en az 29 çocuğun öldüğünü, 30'unun da yaralandığını duyurdu.
Çocukların, kuzeydeki Saada bölgesindeki Dahyan'da bulunan bir pazarda otobüste gittikleri sırada vurulduğu bildirildi.
İsyancı Husi hareketinin sağlık bakanlığı ise saldırıda 43 kişinin öldüğünü, 61 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Husi hareketiyle savaşan Yemen hükümetine destek veren koalisyon ise, yaptıklarının "meşru" olduğunu savundu.
Koalisyon asla bilinçli bir şekilde sivillerin hedef alınmadığını savunurken, insan hakları grupları koalisyon güçlerini pazar yerlerini, okulları, hastaneleri ve yerleşim bölgelerini bombalamakla suçluyor.
Bu arada BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, bir müzakere çerçevesi belirlemek için tarafları Eylül'de Cenevre'de yapılacak bir toplantıya davet etmeyi planladığını açıkladı.
Saada'ne de oldu?
Yemenli aşiret liderleri Associated Press haber ajansına yaptığı açıklamada, otobüsün Dahyan pazarından geçerken vurulduğunu ve aralarında okula giden çok sayıda çocuğun bulunduğu sivilleri taşıdığını söyledi.
Yardım örgütü Save the Children ise, sahadaki personellerinden aldıkları bilgiye göre çocukların yaptıkları piknikten okullarına döndüğünü ve otobüs şoförünün içecek almak için durduğunu belirtti.
Kuruluş ayrıca otobüsün vurulduğu sırada park halinde olduğunu bildirdi.
Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) Saada'da destek verdikleri bir hastaneye 29 çocuk cesedinin getirildiğini ve hepsinin 15 yaşın altında olduğunu belirtti. Yaralanan 48 kişiden 30'unun da çocuk olduğu bildirildi.
ICRS, yaralılarla başa çıkmakta zorlanan hastaneye hastaneye ek tıbbi malzeme sevkiyatı yapıldığını açıkladı.
Husilerin denetimindeki Al Masirah televizyonu ise 47 kişinin öldüğünü ve 77 kişinin yaralandığını duyurdu.
Husi Sözcü Muhammed Abdül Selam koalisyonun kalabalık kamusal alanları hedef alarak sivillerin yaşama hakkını ihlal ettiğini belirtti.
ICRC'nin açıklamasında ise "uluslararası insani yasalara göre siviller çatışma sırasında korunmalı" derken Norveç Mülteci Konseyi Genel Sekreteri Jan Egeland saldırıyı "utanç verici " diye tanımladı.
Otobüsün saldırının asıl hedefi olup olmadığı bilinmiyor, ancak koalisyon sözcüsü Albay Turki-el Malki saldırının "uluslararası insan hakları yasalarına uygun bir şekilde gerçekleştirilen meşru bir askeri faaliyet" olduğunu söyledi.
Albay El Malki, saldırıda Suudi Arabistan'ın güneyindeki Jizan kentinde önceki gece düzenlenen füze saldırısını planlamak ve düzenlemekten sorumlu militanların hedef alındığını savundu.
El Malki ayrıca Husileri çocukları "terör faaliyetlerinin aracı ve kılıfı olarak" kullanmakla da suçladı.
Geçen hafta da Husilerin elindeki liman kenti Hudaydah'da düzenlenen bir dizi saldırıda 55 sivil ölmüş, 170 kişi de yaralanmıştı. Koalisyon bölgede saldırı düzenlemediğini savunurken, olaydan Husileri'in havan topu ateşini sorumlu tuttu.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Yemen'de Suudi hava saldırısında çocuklarla dolu otobüs vuruldu: En az 29 ölü/yemen-de-suudi-hava-saldirisinda-cocuklarla-dolu-otobus-vuruldu-en-az-29-olu-20964402096440
Adblocker kullanıyorsunuz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.