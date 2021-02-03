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Yemen'de tarafların yaptığı yolsuzlukların ülkedeki insani krizi derinleştirdiği belirtiliyor

Yemen'de, meşru hükümet ve Husilerin yıllardır süren iç savaşın yol açtığı ekonomik durumdan faydalanarak yaptığı yolsuzlukların, Arap dünyasının en fakir ülkelerinden biri olan Yemen'de insani durumun daha da kötüleşmesine neden olduğu ifade ediliyor.

Yemen'de tarafların yaptığı yolsuzlukların ülkedeki insani krizi derinleştirdiği belirtiliyor
AA

Yemen'de bir yanda büyük bir insani kriz yaşanırken diğer yanda da savaş ekonomisi ve yasa dışı zenginlik ortaya çıktı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Yaptırım Komitesi 27 Ocak'ta yayımladığı raporda, Yemen'deki tüm tarafları "ekonomik vurgunculuk" yapmakla suçladı.

İran destekli Husilerin kara para aklamak ve yüksek miktardaki meblağlara kanunsuz bir şekilde el koymakla suçlandığı raporda, Yemen hükümeti de gıda tedariki için sağlanan kaynaklarla "para aklamak ve yolsuzluk yapmak"la itham edildi.

Raporda ayrıca, Yemen hükümetinin 2018 yılında Suudi Arabistan'dan gelen 2 milyar dolar değerindeki fonların 423 milyon dolarını yasa dışı yollarla Yemen Merkez Bankasına transfer ettiği öne sürüldü.

"Husiler, yalnızca Yemen hükümetinin yetkisi dahilinde olmasına rağmen vergi ve diğer devlet gelirlerini topluyor ve savaş için kullanıyor." ifadesine yer verilen raporda, Husilerin maaşların ödenmesi ve temel hizmetler için kullanılması gereken 1,8 milyar dolarlık devlet gelirine de el koyduğu açıklandı.

Yemen'de tarafların işlediği kara para aklama suçu ve yaptığı yolsuzluklar sebebiyle ortaya çıkan ekonomik darboğaz ve bu ekonomik sıkıntıların sebep olduğu acı insani durumu Yemenli uzmanlar AA'ya değerlendirdi.

- Hükümet raporu inkar ediyor, Husiler ise şaşkın

BM tarafından yayımlanan raporda yöneltilen suçlamalara meşru hükümet itiraz ederken, Husiler arasında ise rapor şaşkınlıkla karşılandı ve "garip" şeklinde nitelendi.

Yemen resmi ajansına göre, hükümete bağlı Yemen Merkez Bankasından, 28 Ocak'ta yapılan açıklamada BM raporunun ortaya koyduğu sonuçlar "yanıltıcı iddialar" olarak değerlendirildi.

Husiler de BM raporuna tepki gösterdi. Husilere bağlı Yüksek Devrim Komitesi Başkanı Muhammed Ali el-Husi Twitter hesabından kısa bir paylaşımda bulunarak, "Uzmanların raporu garipliklerle dolu." ifadelerine yer verdi.

BM raporu ve Yemen'de oluşan savaş ekonomisinin yayılmasıyla ilgili Yemenli ekonomist Abdulvahid el-Avbeli, "Husilerin senelik olarak elde ettiği gelirler 1,8 milyar doları buluyor." dedi.

Husilerin, yıllardır vergi, gümrük ve harç gelirlerini elde ettiğini, bunun da 2014 rakamlarına göre Yemen hükümeti bütçesinin yüzde 30'unu oluşturduğunu söyleyen Avbeli, "Husiler, BM raporunun ortaya koyduğu meblağlardan daha fazlasını elde ediyor ancak Husilerin gazetecilere uyguladığı terör ve baskı sebebiyle bu gerçeklikler şeffaf bir şekilde aktarılamıyor." diye konuştu.

Avbeli, sözlerine şöyle devam etti:

"BM raporu çok tehlikeli bilgiler içeriyor. Bu rapor, Yemen hükümetinin, mali kurumlarında güveni yeniden tesis etme gücünü etkileyecek, çünkü güven herhangi bir bankanın sermayesinin ayrılmaz bir parçasıdır."

Yemenli ekonomist Avbeli ayrıca, Yemen Merkez Bankasının yolsuzluk yaptığını öne süren rapor nedeniyle hükümetin bir güven kaybı yaşayacağını ve Yemen'e yapılan yardımların da bu yüzden gecikeceğini savundu.

- "Fırsatçılık kök saldı, Yemenliler fakirleşti"

Yemenli gazeteci Affaf el-Abare de "Yemen'de savaşın başladığı ilk zamanlardan bu yana tarafların yapageldiği ekonomik fırsatçılık kök saldı. Bu fırsatçılık sayesinde ister hükümete ister Husilere yakın olsun birçok kişi zenginleşti." değerlendirmesinde bulundu.

Gazeteci Abare, "Hükümet ya da Husilere yakın kişilerin elde ettiği yasa dışı servet ve yaptığı yolsuzluk, ülkede sömürü operasyonlarının yayılması ve uluslararası yardımın bir ticarete dönüşmesi, zaten büyük bir dram içinde yaşayan ve açlıkla boğuşan Yemenlileri tüketen faktörlerdir." ifadelerini kullandı.

Abare, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir milyondan fazla memur, özellikle Husilerin kontrolü altındaki bölgelerde maaşsız yaşıyor. Bu bölgelerde büyük bir ekonomik vurgun yapılıyor ancak madalyonun diğer yüzüne baktığımızda ise milyonlarca Yemenli acı içinde, çile içinde hayatlarını sürdürmeye çalışıyor. Bu büyük problem, savaş bitmeden sona ermeyecek çünkü savaştan nemalanan taraflar var."

Ekonomik raporlara göre, Husilerin kontrolü altında yaşayan bir milyondan fazla Yemenli memur, silahlı grubun ödeme gücü olmasına rağmen yıllardır hayatlarını maaşsız bir şekilde sürdürüyor. Maaşsız kalan memurların ailelerine bakmakta zorlanmasıyla insani kriz daha da derinleşiyor.

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