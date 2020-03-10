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Yemen'de yaklaşan yağmur mevsimi kolera krizini tırmandırabilir

İngiltere merkezli insani yardım kuruluşu Oxfam, Yemen'de gelecek ay başlaması beklenen yağmur mevsiminin kolera krizini tırmandırabileceği uyarısında bulundu

Yemen'de yaklaşan yağmur mevsimi kolera krizini tırmandırabilir
AA

Yemen'de yaklaşan yağmur mevsimi kolera krizini tırmandırabilir

İngiltere merkezli insani yardım kuruluşu Oxfam, Yemen'de gelecek ay başlaması beklenen yağmur mevsiminin kolera krizini tırmandırabileceği uyarısında bulundu.

Oxfam'dan yapılan yazılı açıklamada, Yemen'de Ocak 2017 ile Aralık 2019 arasında 2 milyon 253 bin 488 kişinin koleraya yakalanmış olabileceğinden şüphelenildiği belirtildi.

Ülkede 2019'da 860 binden fazla şüpheli vakanın tespit edildiği aktarılan açıklamada, geçen yıl dünyada salgının en fazla yayıldığı ülkeler arasında Yemen'in ikinci sırada yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Ülkede nisan ayında beklenen yağmur mevsiminin yaklaşması ve sağlık sisteminin çöküşün eşiğinde olduğu göz önünde bulundurulursa koleraya yakalanan Yemenlilerin sayısı artabilir." ifadesi kullanıldı.

- Temiz suya ulaşımın kısıtlı olduğu kuzeydeki iller risk altında

Yemen'de devam eden çatışmaların da salgının yayılmasında etkili olduğuna işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çatışmalar, artık gündemde yer almayan salgın kriziyle mücadele kapsamında atılan adımları aksatıyor. Ayrıca ülkenin kuzeyindeki iller, temiz suya ulaşımın kısıtlı olması nedeniyle salgının yayılması konusunda ciddi tehlike altında."

Açıklamada ifadelerine yer verilen Oxfam Yemen Müdürü Muhsin Sıddıki de Yemen'deki mevcut kolera vakalarının geçen seneyle aynı oranda seyretmesine dikkati çekti.

Sıddıki, söz konusu krizin yeterince dikkate alınmaması nedeniyle salgında bir gerileme olmamasını "korkunç" şeklinde değerlendirdi.

Yemen'de yaşanan krizin "insan yapımı" olduğuna işaret eden Sıddıki, krizin yıkıcı sonuçlarındaki sorumluluğun çatışan tarafları silahlandırmaya devam edenlerde olduğunu vurguladı.

- Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaklaşık 5 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

Birleşmiş Milletler'e göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, 22 milyondan fazla insan yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Ülkede temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenler de kolera başta olmak üzere salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor.

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