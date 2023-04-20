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Yemen'de yardım dağıtımında izdiham çıktı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti, 150'den fazla kişi yaralandı!

Yemen'de nakdi yardım dağıtımı sırasında çıkan izdihamda en az 78 kişi hayatını kaybetti, 150 kişi yaralandı

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AA / HABERTURK.COM

  • Yemen'de Husilerin kontrolündeki Sana kentinde nakdi yardım dağıtımı sırasında yaşanan izdiham sırasında 78 kişinin yaşamını yitirdiği ve 150'den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.
  • Yemen'de yardım dağıtımında izdiham çıktı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti, 150'den fazla kişi yaralandı!

    Husilerin kontrolündeki Sana'da bulunan Sevre Hastanesi Kurulu Başkanı Dr. Mutahhir Murşid, el-Mesirah televizyonuna yaptığı açıklamada, Sana'da bir insanının nakdi yardım dağıtımı sırasında izdiham çıktığını söyledi.
  • Yemen'de yardım dağıtımında izdiham çıktı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti, 150'den fazla kişi yaralandı!

    Murşid, izdihamda 78 kişinin hayatını kaybettiğini ve 150'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.
  • Yemen'de yardım dağıtımında izdiham çıktı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti, 150'den fazla kişi yaralandı!

    Öte yandan Sana'daki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulhalik el-Aceri, söz konusu yardım çalışmasının İçişleri Bakanlığı ile koordine yapılmaksızın gerçekleştirildiğini, bu nedenle iki iş adamının gözaltına alındığını söyledi.
  • Yemen'de yardım dağıtımında izdiham çıktı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti, 150'den fazla kişi yaralandı!

    Aceri, Sana'daki güvenlik güçlerinin bölgeye hareketinin ardından inceleme başlatıldığını kaydetti.
  • Yemen'de yardım dağıtımında izdiham çıktı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti, 150'den fazla kişi yaralandı!

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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