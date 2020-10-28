Yemen'de yüzlerce kişi İslam karşıtı tutumu nedeniyle Macron'u protesto etti

AA

Ülkenin geçici başkenti Aden'in Hur Mekser ve El-Mualla bölgelerinde düzenlenen yürüyüşlere yüzlerce kişi katıldı.

Macron'un İslam karşıtı açıklamalarını ve Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri protesto eden göstericiler, Fransa bayrağını yaktı. Protestolarda, "Fransız ürünlerini boykot edin" ve "Fransa, Hazreti Muhammed'e hakaret ediyor " ifadelerinin yer aldığı dövizler taşındı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ifadeleri ve bazı Fransız yetkililerin İslam karşıtı uygulamalarına Arap ülkelerinden tepkiler gelmeye devam ediyor.

Fransa'da Macron yönetiminin son zamanlarda Müslümanları ve ibadet yerlerini hedef almasıyla ülkenin farklı şehirlerinde benzer uygulamalar görülmeye başlandı.

Ülkenin Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde geçen hafta başı kesilerek öldürülen öğretmeni "anmak için" resmi binaların duvarlarına, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı.

Macron açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.