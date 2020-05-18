Yemen'deki Güney Geçiş Konseyi'nden

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GGK Başkan Yardımcısı Hani bin Berik, bir İngiliz gemisinin Yemen'in güneyinde saldırıya uğramasının ardından Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu'nun GGK'yi, sahil güvenlik birimlerinin ülkenin güneyinde görev yapmasına izin vermemekle suçlamasına karşılık Twitter'dan açıklama yaptı.

Bin Berik, paylaşımında, "Sahillerimizi meşru hükümetteki terör gruplarının başlarına teslim etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Arap Koalisyonu'nun Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'ye Riyad Anlaşması'nı uygulaması için ciddi baskı yapmaya başlaması gerektiğini ifade eden Bin Berik, anlaşmanın hükümetin değişmesini ve GGK ile mutabık kalınarak bir hükümet kurulmasını öngördüğünü aktardı.

Koalisyonun GGK Meclis Başkanı Ahmed Said bin Berik'ten ellerindeki botları hükümetin sahil güvenlik komutanlığına teslim etmesini istediğini kaydeden Bin Berik, GGK Meclis Başkanı'nın siyasi yönetimle yaptığı istişareler sonucu bu talebe cevap verdiğini ancak koalisyonun GGK'yi Yemen sahil güvenlik birimlerinin ülkenin güneyinde görevlerini yapmasına engel olmakla suçladığını belirtti.

İngiltere Deniz Ticaret Organizasyonu (UKMTO),Yemen'in güneyinde bir geminin saldırıya uğradığını duyurmuştu.

Bunun ardından Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu da Yemen sahil güvenlik birimlerinin ülkenin güneyinde görevlerini yapmasına izin verilmesine ilişkin, BAE tarafından desteklenen ayrılıkçı GGK'den yanıt alamadıklarını açıklamıştı.

Yemen'de GGK'nin 26 Nisan'da güney illerinde sözde "özerklik" ilan etmesinden bu yana hükümet güçleriyle BAE'nin finanse ettiği silahlı milisler arasında çatışmalar yaşanıyor.



