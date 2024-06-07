Yemen'deki Husiler: ABD ve Birleşik Krallık, Hudeyde kentine 5 hava saldırısı düzenledi

Husilere ait El-Mesire televizyon kanalında yer alan haberde, Yemen'in batısında yer alan Hudeyde kentinin ABD ve İngiltere saldırılarına hedef olduğu belirtildi.

ABD ve Birleşik Krallık'ın Uluslararası Hudeyde Havalimanı'na 4 hava saldırısı düzenlendiğine yer verilen haberde, Salif Limanı'ndaki balıkçı teknelerinin de hava saldırılarına hedef olduğu ifade edildi.

Haberde, saldırı ve sonuçlarına ilişkin ayrıntılı bilgi verilmezken, ABD ya da Birleşik Krallık tarafından konuya dair henüz bir açıklama yapılmadı.

İç ve dış hatlara yönelik 3 kilometrelik piste sahip olan Hudeyde Havalimanı, Yemen hükümeti ile Husiler arasında yaşanan çatışmalar sebebiyle yaklaşık 10 yıldır çalışmıyor.

REKLAM KIZILDENİZ'DEKİ DURUM Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor. Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı. ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.