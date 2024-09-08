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        Haberler Dünya Yemen'deki Husiler: ABD'ye ait bir SİHA'yı düşürdük | Dış Haberler

        Yemen'deki Husiler: ABD'ye ait bir SİHA'yı düşürdük

        Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkenin orta kesimindeki Marib ilinde ABD'ye ait bir silahlı insansız hava aracını düşürdüklerini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 01:49 Güncelleme: 08.09.2024 - 01:49
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        Husiler: ABD SİHA'sını düşürdük
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        Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, Marib ili semalarında ABD ordusuna ait bir MQ-9 tipi silahlı insansız hava aracını (SİHA) düşürdüklerini ifade etti.

        Seri, ABD'ye ait SİHA'nın Marib semalarında saldırı görevi sırasında Husilere ait hava savunma sistemleri tarafından vurularak düşürüldüğü bilgisini verdi.

        Sözcü Seri, bununla birlikte, düşürdükleri MQ-9 tipi SİHA sayısının 8'e yükseldiğini aktardı.

        KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

        Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten beri Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.

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        Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

        ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

        ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

        Avrupa Birliği (AB) Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliği için 19 Şubat'ta Aspides misyonunu başlatırken İtalya da 5 Mart’ta parlamento kararıyla bu misyona katılarak taktik komutayı üstlendi.

        Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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