Yemen'deki Husiler: Aden Körfezinde İngiliz gemisi LYCAVITOS'u vurduk

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, Yemen'in güneyindeki Aden Körfezi'nde bulunan İngiliz gemisi LYCAVITOS'u "uygun bir deniz füzesi" ile vurduklarını belirtti.

Saldırının, Filistin halkına destek amaçlı gerçekleştirildiğini ifade eden Seri, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarına karşılık vermek ve Filistin halkına destek için daha fazla önlem alma sürecinde olduklarını kaydetti.

Saldırının sonuçlarına ilişkin bilgi verilmezken, İngiltere'den ise henüz bir açıklama yapılmadı.

ABD ve İngiliz güçleri, Hudeyde'ye bugün ikinci kez saldırı düzenledi

Öte yandan Husiler, ABD ve İngiliz güçlerinin, Yemen'in batısındaki Hudeyde kentine bugün ikinci kez saldırı düzenlediğini duyurdu.

Husilere bağlı El-Mesira televizyonunun haberine göre, ABD ve İngiltere, Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde kentine bağlı El-Cebbane bölgesine iki saldırı gerçekleştirdi.

Saldırının sonuçlarına ilişkin bilgi verilmezken, ABD ve İngiltere'den de henüz bir açıklama gelmedi.

El-Mesira televizyonu, gün içinde yayınladığı bir haberde, ABD ve İngiltere'nin Hudeyde kentine bağlı Beyt el-Fakif bölgesine saldırı gerçekleştirdiğini duyurmuştu.