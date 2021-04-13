Yemen'deki Husiler BM'ye ait yakıt yüklü bir geminin ülkeye ulaştığını duyurdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Yemen'deki Husiler BM'ye ait yakıt yüklü bir geminin ülkeye ulaştığını duyurdu

Yemen'deki İran destekli Husiler, insani yardımlar kapsamında Birleşmiş Milletler'e (BM) ait yakıt yüklü bir geminin ülkeye ulaştığını bildirdi.

Yemen'deki Husiler BM'ye ait yakıt yüklü bir geminin ülkeye ulaştığını duyurdu
AA

Husilerin kontrolündeki Yemen Petrol Şirketi'nin Facebook hesabından açıklamaları paylaşılan şirket Müdürü Ammar el-Edrai, BM'ye ait geminin, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından alıkonulmadan ülkeye geldiğini, insani yardım olarak 4 bin 489 ton yakıt taşıdığını ifade etti.

BM'den ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Husilerin kontrolü altındaki bölgelerde zaman zaman yakıt konusunda büyük sıkıntı yaşanıyor. Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ve Yemen hükümetini yakıt taşıyan gemileri alıkoymak ve Hudeyde limanına girişini engellemekle suçluyor.

Yemen hükümeti ise Hudeyde limanına giren gemilerden elde edilen tüm gelirlerin Husilerin kontrolünde olmayan bir hesaba yatırılmasını ve Yemen genelinde çalışanlara maaşların tesliminde kullanılmasını şart koşuyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru Yemen hükümetine destek veriyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: Türkiye’ye, Karabağ ambargosu
DÜNYATürkiye’ye, Karabağ ambargosu
SON DAKİKA: ABD’de polis tarafından vurulan Daunte Wright’ın vurulma anı ortaya çıktı! - Haberler
DÜNYAPolis tarafından öldürülen Wright'ın vurulma anı ...
SOĞUK SAVAŞ.... Son dakika: Rusya ABD'yi uyardı! - Haberler
DÜNYARusya ABD'yi uyardı!
SON DAKİKA: Açlık grevindeki Rus muhalif lider Navalnıy'ın avukatlarından açıklama: Tehdit ediliyor!
DÜNYA"Navalnıy tehdit ediliyor!"
SON DAKİKA: Çin'e ait iki gemi Doğu Çin Denizi'nde Japonya kara sularına girdi - Haberler
DÜNYAÇin'e ait iki gemi Japonya kara sularına girdi
97 GÜNLÜK KARANTİNA... Son dakika: 97 gün sonra İngiltere tam kapanmadan çıktı! - VİDEO HABER -
DÜNYA97 gün sonra İngiltere açıldı!
Japonya'dan Fukuşima kararı: Radyoaktif atık su denize boşaltılacak
DÜNYAFukuşima'daki radyoaktif atık denize boşaltacak
SON DAKİKA: ABD'de yine polis şiddeti! - Haberler
DÜNYAABD'de yine polis şiddeti!
Katar Emiri, Körfez uzlaşısı sonrası ilk kez Suudi Arabistan Kralı'nı telefonla aradı
DÜNYAKörfez uzlaşısı sonrası ilk telefon
Fransa'dan Lübnanlı siyasetçilere "Eyleme geçmekten çekinmeyiz" mesajı
DÜNYAFransa'dan Lübnanlı siyasetçilere sert mesaj