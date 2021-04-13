Yemen'deki Husiler BM'ye ait yakıt yüklü bir geminin ülkeye ulaştığını duyurdu

AA

Husilerin kontrolündeki Yemen Petrol Şirketi'nin Facebook hesabından açıklamaları paylaşılan şirket Müdürü Ammar el-Edrai, BM'ye ait geminin, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından alıkonulmadan ülkeye geldiğini, insani yardım olarak 4 bin 489 ton yakıt taşıdığını ifade etti.

BM'den ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Husilerin kontrolü altındaki bölgelerde zaman zaman yakıt konusunda büyük sıkıntı yaşanıyor. Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ve Yemen hükümetini yakıt taşıyan gemileri alıkoymak ve Hudeyde limanına girişini engellemekle suçluyor.

Yemen hükümeti ise Hudeyde limanına giren gemilerden elde edilen tüm gelirlerin Husilerin kontrolünde olmayan bir hesaba yatırılmasını ve Yemen genelinde çalışanlara maaşların tesliminde kullanılmasını şart koşuyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru Yemen hükümetine destek veriyor.