Yemen'deki Husiler İsrail'i hedef aldıklarını açıkladı

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, televizyonda yayımlanan konuşmasında, Aden Körfezi'nde İsrail gemisi MSC UNIFIC'ı çok sayıda balistik füze ve dron ile hedef aldıklarını kaydetti.

İsrail'in güneyindeki Eylat kentinde Ummu Raşraş bölgesinde İsrail'e ait çok sayıda askeri hedefe insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendiğini ifade eden Seri, operasyonların başarıyla sonuçlandığını belirtti.

AA'nın haberine göre; Seri, söz konusu saldırıların, "mazlum Filistin halkına destek ve İsrail'in Han Yunus kentinin El-Mevasi bölgesinde dün yaptığı katliama karşılık olarak" gerçekleştirildiğini söyledi.