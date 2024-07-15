Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ortadoğu Yemen'deki Husiler İsrail'i hedef aldıklarını açıkladı | Dış Haberler

        Yemen'deki Husiler İsrail'i hedef aldıklarını açıkladı

        Yemen'deki İran destekli Husiler, Aden Körfezi'nde İsrail'e ait bir gemiyi ve İsrail'in Eylat kentindeki askeri noktaları hedef aldıklarını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 02:37 Güncelleme: 15.07.2024 - 02:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Husiler İsrail'i hedef aldıklarını açıkladı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, televizyonda yayımlanan konuşmasında, Aden Körfezi'nde İsrail gemisi MSC UNIFIC'ı çok sayıda balistik füze ve dron ile hedef aldıklarını kaydetti.

        İsrail'in güneyindeki Eylat kentinde Ummu Raşraş bölgesinde İsrail'e ait çok sayıda askeri hedefe insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendiğini ifade eden Seri, operasyonların başarıyla sonuçlandığını belirtti.

        AA'nın haberine göre; Seri, söz konusu saldırıların, "mazlum Filistin halkına destek ve İsrail'in Han Yunus kentinin El-Mevasi bölgesinde dün yaptığı katliama karşılık olarak" gerçekleştirildiğini söyledi.

        İsrail'den konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #YEMEN
        #Husi
        #haberler
        #israil
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        EURO 2024'te şampiyon İspanya!
        EURO 2024'te şampiyon İspanya!
        15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti
        15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti
        Şampiyon İspanya kupasını kaldırdı!
        Şampiyon İspanya kupasını kaldırdı!
        Rekorlarla gelen şampiyonluk!
        Rekorlarla gelen şampiyonluk!
        Kağıt fabrikasındaki yangın 12 Temmuz'dan beri söndürülemedi
        Kağıt fabrikasındaki yangın 12 Temmuz'dan beri söndürülemedi
        Tur teknesinde yangın! 14 kişi yaralandı
        Tur teknesinde yangın! 14 kişi yaralandı
        Yamal tarihe geçti: Pele'yi geride bıraktı!
        Yamal tarihe geçti: Pele'yi geride bıraktı!
        Önce dayısını ve kardeşini sonra kendini vurdu
        Önce dayısını ve kardeşini sonra kendini vurdu
        Trump'a saldırı sonrası Biden'dan yeni açıklama
        Trump'a saldırı sonrası Biden'dan yeni açıklama
        Kazı çalışmasında göçük: 3 ölü, 5 gözaltı
        Kazı çalışmasında göçük: 3 ölü, 5 gözaltı
        Gün boyu deniz keyfi
        Gün boyu deniz keyfi
        Suriye ile normalleşme süreci açıklaması
        Suriye ile normalleşme süreci açıklaması
        Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu! Tüm zamanların rekoru
        Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu! Tüm zamanların rekoru
        29 gün sonra halk içinde
        29 gün sonra halk içinde
        "Barış Alper Yılmaz satılık değil"
        "Barış Alper Yılmaz satılık değil"
        Saldırgan Trump'a nasıl bu kadar yaklaştı?
        Saldırgan Trump'a nasıl bu kadar yaklaştı?
        Trump'a mitinginde suikast girişimi! Neler yaşandı?
        Trump'a mitinginde suikast girişimi! Neler yaşandı?
        Dünya tarihinde liderlere yönelik suikastlar
        Dünya tarihinde liderlere yönelik suikastlar
        'Güldürmeye devam edeceğiz'
        'Güldürmeye devam edeceğiz'
        Trajik sonla biten 7 aşk hikayesi!
        Trajik sonla biten 7 aşk hikayesi!