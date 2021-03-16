Yemen'deki Husiler, Sana Havalimanı'nın BM ve yardım kuruluşlarının uçuşlarına kapatıldığını duyurdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Yemen'deki Husiler, Sana Havalimanı'nın BM ve yardım kuruluşlarının uçuşlarına kapatıldığını duyurdu

Yemen'deki İran destekli Husiler, başkentteki Uluslararası Sana Havalimanı'nın Birleşmiş Milletler (BM) ve yardım kuruşlarına ait tüm uçuşlara kapatıldığını açıkladı.

Yemen'deki Husiler, Sana Havalimanı'nın BM ve yardım kuruluşlarının uçuşlarına kapatıldığını duyurdu
AA

Husilere ait SABA ajansında yer alan habere göre, Husi milislerin denetimi altındaki Sivil Havacılık ve Meteoroloji Kurumu yetkilisi Raid Talib Cebel, Uluslararası Sana Havalimanı'nın temel, ihtiyati ve acil durum petrol türevlerinin tükenmesi nedeniyle BM, insani yardım ve yardım kuruluşlarına ait uçaklara sefer hizmeti vermeye devam edemeyeceğini savundu.

Cebel, söz konusu gerekçe nedeniyle Sana Havalimanı'nın BM kurum ve kuruşlarına ait tüm uçuşlar için kapatıldığını ifade etti.

Sana Havalimanı'nın her gün gidip-gelen BM, insani yardım ve yardım kuruluşlarına ait uçaklara hizmet sağlamak için tahsis edilen elektrik jeneratörlerini, itfaiye araçlarını, cihazları ve ekipmanı çalıştıramadığını kaydeden Cebel, havaalanındaki yakıt krizinin, iki aydır Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin petrol ürünleri taşıyan gemilerin Hudeyde Limanı'na girişini engellemesinden kaynaklandığını iddia etti.

Cebel, BM ile Yemen'de faaliyet gösteren uluslararası kurumlara, Sana Havalimanındaki çalışmaların devam etmesi ve uçaklara gerekli hizmeti için petrol türevlerinin tedarik edilmesi adına acilen müdahalede bulunmaları çağrısında bulundu.

Uluslararası Sana Havalimanı, BM çalışanlarının yanı sıra Sınır Tanımayan Doktorlar, Uluslararası Kızılhaç Komitesi gibi uluslararası kuruluşlar ve BM'nin yardımlarının Yemen'e nakledilmesinde kullanılan temel bir liman görevi görüyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME