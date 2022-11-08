Husilerden silah deposuna saldırı: Ölü ve yaralılar var 0:00 / 0:00

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Orduya ait basın merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Husilerin saldırısı sonucu 3. Askeri Bölgedeki silah deposunda patlama meydana geldiği belirtilirken konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

İldeki yerel kaynaklar ise silah deposundaki şiddetli patlamaların şehri sarstığını kaydetti.

Patlama bölgesine çok sayıda ambulans sevk edildiğini belirten kaynaklar, patlamadan kaynaklanan parçaların depo yakınındaki sivil yerleşim mahallelerine sıçraması sonucu aralarında çocukların ve kadınların da bulunduğu ölenlerin ve yaralananların olduğunu aktardı.

Yerlerinden Edilenler Kampı yönetimi de Husilerin Marib'de düzenlediği saldırı sonucu meydana gelen patlamada aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu ölen ve yaralananların olduğunu duyurdu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.