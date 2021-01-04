Yemen'deki Suudi Arabistan askerlerinin komuta merkezi olan lise binasında patlama

AA

AA muhabirine açıklama yapan Ebyen'deki yerel kaynak, Suudi Arabistan Askeri Komitesi'nin komuta merkezi olan Şakra Lisesinde büyük bir patlamanın meydana geldiğini söyledi.

Ordu ve güvenlik kuvvetlerinin binayı kuşattığını belirten yerel kaynak, komuta merkezine giden yolların trafiğe kapatıldığını aktardı.

Ebyen'deki yerel halkın aktardığına göreyse, kenti sarsan büyük patlama üzerine güvenlik güçleri harekete geçerek Şakra Lisesinin çevresini güvenlik kordonuna aldı.

Arap koalisyonu ve Yemen hükümetinden olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan Askeri Komitesi, Yemen hükümeti ile Güney Geçiş Konseyi arasında imzalanan Riyad anlaşmasının askeri bölümlerinin uygulanması için çalışma yapmak üzere 11 Aralık'ta Ebyen'e gelmişti.

Suudi Arabistan ordusundan askeri subaylardan oluşan askeri komite, 6 zırhlı aracın yanı sıra otomatik silahlarla donatılmış askeri araçlarla korunuyor.