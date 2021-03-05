Yemen Dışişleri Bakanı, ABD'nin Özel Temsilcisi Lenderking ile barış çabalarını görüştü

AA

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Bin Mübarek ile Lenderking, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

Yemen'de barışın sağlanmasına yönelik çabalar ve Husilerin Marib kentine artan saldırılarının masaya yatırıldığı görüşmede Bin Mübarek, Husilerin sivilleri hedef almaya devam etmesini kınadı.

Ulusal ordu ve aşiretlerin sadece Yemen'i savunmak için değil, aynı zamanda bölgenin güvenliği ve istikrarı için Husilerin saldırılarıyla mücadele ettiğini aktaran Bin Mübarek, "Hükümet, gerçek bir ortak bulursa elini barışa uzatır." ifadelerini kullandı.

Lenderking ise, ülkesinin Husilerin Marib'e yönelik tüm saldırılarını durdurması ve siyasi çözümden yana olduğunu belirtti.

Meşru hükümetin en önemli kalelerinden biri olan Marib kentini ele geçirmek isteyen Husi milislerin son günlerde bölgedeki saldırılarında artış yaşanıyor.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.