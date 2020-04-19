AA

Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami, İsveç'in Stockholm kentinde 2018'de Hudeyde Limanı'yla ilgili yapılan anlaşmanın artık uygulanamaz olduğunu söyledi.

Hadrami Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Husi milislerden bir keskin nişancı tarafından 11 Mart'ta vurulan subay Muhammed es-Suleyhi'nin öldüğünü duyurdu.

"Suleyhi'nin görevini yerine getirirken bu şekilde öldürülmesi, Husi milislerinin verdikleri sözleri tutmadığını ve Hudeyde anlaşmasının uygulanabilirliğinin kalmadığını göstermektedir." ifadesini kullanan Hadrami, Hudeyde'deki Birleşmiş Milletler (BM) misyonunu, "katiller" hesaba çekilinceye kadar çalışmalarını durdurmaya ve misyonun merkez binasını da kentte çatışmaların yaşanmadığı alanlara taşımaya çağırdı.

Yemen hükümeti 12 Mart'ta, Hudeyde'nin doğusundaki Siti Maks izleme noktasında görevli Suleyhi'nin başından vurulması üzerine BM başkanlığında kurulan Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi (RCC) bünyesinde görev yapan ekibinin çalışmalarını askıya almıştı.

BM himayesinde, İsveç'in Stockholm kentinde, 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen Yemen konulu istişare toplantıları, Yemen hükümeti ile Husilerin; ateşkes, tarafların Hudeyde'den çekilmesi ve esir ile tutukluların takas edilmesi gibi maddelerin yer aldığı bir anlaşmayla sonuçlanmıştı.



