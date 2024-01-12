Yemen hükümeti: ABD ve İngiltere'nin saldırıları Husilerin Kızıldeniz gemilerini hedef almasına bir yanıt

Yemen hükümeti: ABD ve İngiltere'nin saldırıları Husilerin Kızıldeniz gemilerini hedef almasına bir yanıt

Yemen hükümeti: ABD ve İngiltere'nin saldırıları Husilerin Kızıldeniz gemilerini hedef almasına bir yanıt ABD ve İngiltere; Avustralya, Bahreyn, Kanada ve Hollanda'nın desteğiyle Yemen'deki Husi hedeflerini jetlerle ve füzelerle vurdu. Kızıldeniz'deki Husi tehdidini bertaraf etmeyi amaçlayan operasyon, Suudi destekli Yemen hükümetinden de destek aldı.

Yemen'in uluslararası tanınırlığa sahip hükümeti, ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki Husi hedeflerine yönelik hava saldırılarının, grubun Kızıldeniz'deki uluslararası deniz taşımacılığına yönelik devam eden saldırılarına bir yanıt olduğunu söyledi.

ABD ve İngiltere, Yemen'de Husi hedeflerini vurdu Haberi Görüntüle

Suudi destekli hükümet, Arap Yarımadası ülkesi olan Yemen'in askeri bir çatışma alanına sürüklenmesinin sorumluluğunun İran'a bağlı Husilere ait olduğunu da sözlerine ekledi.

LSEG ve Kpler denizcilik verilerine göre, ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki Husi hedeflerine yönelik hava saldırılarından bu yana birçok petrol tankeri, İsrail-Hamas savaşının bölgesel olarak tırmanması korkusu nedeniyle rotasını Kızıldeniz'den çevirdi.