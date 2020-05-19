Yemen hükümeti: Husiler, petrol vergilerinden 58 milyon doları yağmaladı

AA

Yemen'in resmi haber ajansı SABA'ya göre Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Husiler, Hudeyde Merkez Bankasındaki özel hesapta, petrol ürünleri ithalat vergilerinden elde edilen ve devlet memurlarının maaşları için tahsis edilen meblağdan 58 milyon dolardan fazlasını yağmaladı." ifadesine yer verildi.

Bakanlık, bu tasarrufu, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ile petrol ürünlerinin Hudeyde limanına girişi konusunda varılan geçici anlaşma prosedürlerinin açıkça ihlal edilmesi şeklinde değerlendirdi.

Bu ihlalin ve yansımalarının sorumluluğunun Husilere ait olduğu belirtilen açıklamada, BM'ye, geçici prosedürlerin uygulanması konusunda gözlemci ve garantör olarak sorumluluğunu üstlenme ve Husileri, söz konusu banka hesabının durumuna ilişkin beyanatı göndermeye zorlama çağrısında bulundu.

Husilerin, varılan anlaşma ve taahhütleri uygulamamaya devam ettiği vurgulanan açıklamada, bu durumun da Husilerin barışı istemediğinin ve Yemen'de verdiği savaşı beslemek için sadece uluslararası yardımları değil, vatandaşların maaşlarını da yağmaladığının açık bir kanıtı olduğu kaydedildi.

Husilerden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Yemen hükümeti, ekim ayında yakıt gemilerinin, Hudeyde limanından Husilerin kontrolü altındaki bölgelere girişini onaylamıştı. Hükümet, bunun için Husilerin, merkez bankasının Hudeyde şubesindeki özel bir hesaba vergilerin ve gümrük harcının yatırılması, bu meblağın Husilerin denetimi altındaki sivillerin maaşlarına tahsis edilmesini şart koşmuştu.

Husilerin denetimi altındaki bölgelerde yer alan memurların çoğu, 3 yılı aşkın süredir maaş alamıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.