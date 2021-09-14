Yemen'in Aden kentinde kamu hizmetindeki yetersizlik ve hayat pahalılığı protestoları sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Yemen'in Aden kentinde kamu hizmetindeki yetersizlik ve hayat pahalılığı protestoları sürüyor

Yemen'in geçici başkenti Aden'de yüzlerce kişi, kamu hizmetindeki yetersizliği, hayat pahalılığını ve kötü yaşam koşullarını protesto etti.

Yemen'in Aden kentinde kamu hizmetindeki yetersizlik ve hayat pahalılığı protestoları sürüyor
AA

Aden'in farklı bölgelerinde düzenlenen gösterilerde eylemciler lastik yakarak caddeleri trafiğe kapattı. Protestolar nedeniyle kentteki birçok caddede uzun araç kuyrukları oluştu.

AA muhabirine konuşan eylemciler, ekonomik kriz ve kamu hizmetindeki yetersizlik sona erene kadar protestolarını Aden Valiliğine bağlı tüm mahalleleri kapsayacak şekilde sürdüreceklerini ifade etti.

Aden'de dün de kamu hizmetindeki yetersizlik ve kötü yaşam koşullarının protesto edildiği büyük bir gösteri düzenlemişti.

Yaklaşık 7 yıldır iç savaşın sürdüğü Yemen'de elektrik, su, gıda ve benzin gibi temel ihtiyaç kalemlerinde görülen büyük fiyat artışı halkın yaşamını her geçen gün daha da zorlaştırıyor.

- Yemen'deki insani kriz korkunç boyutlara ulaştı

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor. Ülkede yaklaşık 7 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı. BM'ye göre Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yeni Zelanda'da ülkenin resmi adının değiştirilmesi için dilekçe
DÜNYA Yeni Zelanda'nın "Aotearoa" olmasını istediler
Netanyahu´nun yolsuzluk davasındaki tanık uçak kazasında hayatını kaybetti
DÜNYA Yolsuzluk davasının tanığı uçak kazasında öldü
DONMUŞ CESET.. Son dakika: Boşanma sürecinde korkunç olay
DÜNYA Korkunç olay: Donmuş cansız bedenleri çalmaya ...
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Cumhurbaşkanı ile görüştü!
DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Cumhurbaşkanı ile ...
BM Suriye Araştırma Komisyonu: Sığınmacıların "güvenli ve onurlu dönüşü" için uygun ortam yok
DÜNYA BM, Suriye'de artan şiddet için tarafları uyardı
Habertürk Yazarı Nagehan Alçı Afganistan'da - Haberler
DÜNYA Habertürk Afganistan'da
Grindadrap: Faroe Adaları’nda bu yıl 1500'e yakın balina ve yunus öldürüldü
DÜNYA 1500’lü yıllardan beri her yıl katledilen canlılar
SON DAKİKA: Tarihi uzay yolculuğunun masraflarını karşılayan Amerikalı milyarder Jareed Isaacman kimdir?
DÜNYA Tarihi seyahatin masraflarını karşılayan Isaacman ...
Lübnanlı Bakan Nehme, görevini gözyaşlarıyla devretti
DÜNYA Lübnan'da devir teslim töreni
SON DAKİKA: İspanya'nın güneyindeki yangınlar yedinci gününde kontrol altına alındı!
DÜNYA İspanya'daki yangınlar 7 gün sonra kontrol altında

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.