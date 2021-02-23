Yemen'in Marib kentindeki şiddetli çatışmalar 1517 aileyi yerinden etti

AA

Hükümete bağlı Mülteci Kamplarını Yürütme Biriminin açıkladığı rapora göre, Marib kentinin bazı bölgelerindeki şiddetli çatışmalar sebebiyle, binlerce kişi 6 ila 21 Şubat tarihlerinde evlerini terk etti.

Raporda, yerlerinden edilen 1517 ailenin Marib kentinin daha güvenli gördükleri çeşitli bölgelerine dağıldığı belirtildi.

Meşru hükümetin en önemli kalelerinden biri olan ve Savunma Bakanlığı karargahını da barındıran Marib kentini ele geçirmek isteyen Husi milislerin son günlerde bölgedeki saldırılarında artış yaşanıyor.

Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, 18 Şubat'taki BM Güvenlik Konseyi brifinginde, Husilerin Marib saldırılarının durması gerektiğini, özellikle yerinden edilen Yemenlilerin kaldığı kamplara ulaşan çatışmaların milyonlarca sivilin hayatını tehlikeye attığını ifade etmişti.

Yemen'deki krize son vermek için uluslararası desteğe ihtiyaç olduğunu belirten Griffiths, taraflara ülke genelinde ateşkes çağrısı yapmıştı.