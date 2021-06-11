Yemen'in Taiz ilinde hayat pahalılığı ve yolsuzluğa karşı protestolar üçüncü haftasına girdi

AA

Kent merkezindeki Cemal Caddesi'nde bir araya gelen göstericiler, hayat pahalılığı ve yolsuzluk karşıtı ifadelerin yer aldığı pankartlar taşıyarak il valilik binasına yürüdü.

Taiz il valilik binası önünde toplanan yüzlerce Yemenli, yolsuzluk yapanların görevlerinden uzaklaştırılması talebiyle oturma eylemi başlattıklarını açıkladı.

- "Taleplerimizden geri adım atmayacağız"

Göstericilerden aktivist Vehib eş-Şerabi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Talebimiz, Taiz Valisi Nebil Şemsan'ın görevini bırakmasıdır. Bu ve diğer taleplerimizden geri adım atmayacağız." dedi.

"Şemsan, yolsuzluğa karışmış elektrik ve ulaşım müdürlerini görevden almasıyla protestoları durduracağımızı düşünmesin" ifadelerine yer veren Şerabi, yolsuzluk yapan kim varsa görevinden uzaklaştırılması gerektiğini dile getirdi.

Macid eş-Şumeyri adında bir diğer aktivist de yanlış yönetim idaresinde, valiliğin tüm kurumlarında yolsuzluğun yaygınlaştığını söyledi.

Gösteriye katılanlardan Abdu Numan da Valinin ve yolsuzluğa karışmış tüm yetkililerin görevinden uzaklaştırılması amacıyla protesto düzenlediklerini ifade etti.

Numan, "Kentte su yok. Yol yok. Elektrik yok. Valilikte yolsuzluk yapan yetkililer yüksek fiyat ve hayatın pahalılığına neden oldu." diye konuştu.

Üç haftadır yolsuzluk ve yaşam şartlarını protesto eden gösterilere tanık olunan Yemen hükümetinin denetimi altındaki Taiz'de, valilik, 1 Haziran'da aldığı kararla elektrik ve ulaşım müdürlerinin görevini askıya almıştı.

Çoğu bölgesi hükümet güçlerinin kontrolünde bulunan Taiz kenti, Ağustos 2015'ten bu yana Husiler tarafından kuşatma altında tutuluyor.

- Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.