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Yemen ordusu Cevf'te Mansur dağını kontrolü altına aldı

Yemen'de İran destekli Husilerden 4 milisin öldürüldüğü, 16 kişinin de esir alındığı bildirildi. Husiler, Suudi Arabistan önderliğindeki Arap koalisyonuna gerçek müzakerelerde bulunma çağrısında bulundu

yemen
AA

Yemen ordusu 6. Askeri Bölge sözcüsü Rebi el-Kureşi, ordu birliklerinin ülkenin kuzeyindeki Cevf vilayetinde Husilere karşı gerçekleştirdiği operasyonda Mansur dağı gibi bazı bölgeleri ele geçirdiğini söyledi.

el-Kureşi, AA'nın haberine göre; operasyon sırasında Husi milislerden 4 kişinin etkisiz hale getirildiğini, 14 milisin de esir alındığını belirten Kureşi, kendi saflarında can kaybı yaşanmadığını kaydetti.

Söz konusu açıklamalara ilişkin Husilerden henüz yorum yapılmadı.

HUSİLERDEN ARAP KOALİSYONUNA BARIŞ MÜZAKERELERİ ÇAĞRISI

İran destekli Husiler, Suudi Arabistan önderliğindeki Arap koalisyonuna gerçek müzakerelerde bulunma çağrısında bulundu.

Husilere ait Yüksek Meclis Başkanı Mehdi el-Meşşat, Kuzey ve Güney Yemen'in birleşmesinin 30'uncu yıl dönümü dolayısıyla televizyonda bir konuşma yaptı.

Meşşat, "Saldırgan ülkelere (Arap koalisyonu) savaş stratejisinden barış stratejisine ciddi ve fiili bir dönüşüm yapmaları çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Arap koalisyonuna gerçeği gizleme siyasetinden vazgeçmeleri çağrısında bulunarak, sözlerle eylemlerin birbirine mutabık kalması gerektiğini belirten Meşşat, Arap koalisyonundaki ülkelerin barış yolunu seçeceklerini ifade etti.

Meşşat, büyük acıların yaşanacağı aşamaya yeniden girişmek istemeyecekleri bir duruma kendilerini zorlamayacaklarından ümitli olduklarını kaydetti.

Husi Yüksek Meclisinden yapılan müzakere çağrısına Arap koalisyonundan henüz cevap verilmedi.

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