Yemen ordusu: Hudeyde'de çıkan çatışmada Husilerden 6 kişi öldü

AA

Orduya bağlı Amalika Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, doğu yönünden Hudeyde'nin güneyindeki Tahita kentine sızmaya çalışan Husilerin engellendiği belirtildi.

Husilerle girilen çatışmada aralarında üst düzey isimlerin de bulunduğu 6 milisin etkisiz hale getirildiği, milislerden bazılarının yaralandığı, bazılarının ise kaçtığı aktarıldı.

Konuyla ilgili Husilerden ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen'deki krize çözüm kapsamında İsveç'in başkenti Stockholm'de Husiler ile hükümet arasında Aralık 2018'de imzalanan anlaşma, Hudeyde'de kalıcı bir ateşkesin sağlanmasını öngörse de tarafların yönelttiği karşılıklı suçlamalar nedeniyle şu ana kadar kağıt üzerinde kalmaktan ileriye geçemedi.