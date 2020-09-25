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Yemen ordusu, Husilerin 62 sivili öldürdüğünü duyurdu

Yemen ordusu, İran destekli Husilerin, Hudeyde kentinde 2020 yılının başından bu yana 62 sivili öldürdüğünü, 143 sivili yaraladığını bildirdi.

Yemen ordusu, Husilerin 62 sivili öldürdüğünü duyurdu
AA

Yemen ordusuna bağlı Amalika Güçleri Basın Bürosundan yapılan açıklamada, Ocak ayından bu yana Hudeyde'de Husilerin gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda 62 sivilin hayatını kaybettiği 143 sivilin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada öldürülenlerin 53'ünün kadın ve çocuk olduğu bilgisi paylaşılırken, Husilerden şu ana kadar konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Birleşmiş Milletler (BM),Yemen hükümeti ile Husiler arasında ateşkesin uygulanması için Hudeyde'de Ekim 2019'da 5 izleme noktası kurmuştu.

Yemen hükümeti ile Husiler arasında 13 Aralık 2018'de esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili Stockholm Anlaşması imzalanmıştı. Anlaşma, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffith'in çabalarına rağmen tarafların karşılıklı yönelttiği suçlamalar gölgesinde kağıt üzerinde kalmaktan ileriye geçemedi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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