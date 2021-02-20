Yemen ordusu: Marib vilayetinde bazı mevziler Husilerden kurtarıldı

AA

Orduya ait "september.net" sitesinde yer alan açıklamada, ülkenin doğusundaki Marib vilayetinde Husi milislerle girilen çatışmalara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Marib'in batısında yer alan Heylan bölgesindeki çatışmalar sonucunda bazı mevzilerin kurtarıldığı ifade edildi. Çatışmalarda 16 milisin de öldürüldüğü aktarıldı.

Husilerden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Meşru hükümetin en önemli kalelerinden biri olan ve Savunma Bakanlığı karargahını da barındıran Marib kentini ele geçirmek isteyen Husi milislerin son günlerde bölgedeki saldırılarında artış yaşanıyor.

Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, 18 Şubat'taki BM Güvenlik Konseyi brifinginde, Husilerin Marib saldırılarının durması gerektiğini, özellikle yerinden edilen Yemenlilerin kaldığı kamplara ulaşan çatışmaların milyonlarca sivilin hayatını tehlikeye attığını ifade etmişti.