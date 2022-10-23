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Yemen Ulusal Savunma Konseyi, Husileri terör örgütü olarak tanımladı

Yemen'de Ulusal Savunma Konseyi, Husilerin terör örgütü olarak tanımlandığını, onlara destek veren kişi ve oluşumlara karşı sıkı tedbirler alınacağını duyurdu

Yemen Ulusal Savunma Konseyi, Husileri terör örgütü olarak tanımladı
"Husileri terör örgütü olarak tanımladı"
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AA

Yemen resmi haber ajansı SABA'da yer alan habere göre, Ulusal Savunma Konseyi, 2022 tarihli 1 nolu kararı gereğince Husilerin terör örgütü olarak tanımlanmasına karar verdi.

Konseyin, Husilere destek veren kişi ve oluşumlara karşı sıkı tedbirler alacağı belirtilen haberde, Yemen'in kabul ettiği uluslararası ve bölgesel sözleşmelerin yanı sıra Terörle Mücadele, Suç ve Ceza Kanunu gereğince bu kararın alındığı bildirildi.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi'nin başkanlık ettiği Ulusal Savunma Konseyi, ülkedeki en büyük savunma ve güvenlik otoritesi olarak biliniyor.

Husilerden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Yemen'deki Hadramevt Valiliğinden 21 Ekim'de yapılan açıklamada, Husilerin, kentteki Dabbe Limanı'na 2 İHA ile saldırı düzenlediği belirtilmişti.

Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB), Arap Birliği, Arap Parlamentosu ve Körfez İşbirliği Konseyinin (KİK) yanı sıra ABD, Mısır, Kuveyt ve Ürdün de Husi milislerin Dabbe Petrol Limanı'na düzenlediği saldırıyı kınamıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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