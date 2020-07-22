Yemenli gençler, çatışmaların gölgesindeki ülkelerinin kültürel mirasını canlı tutmaya çalışıyor

AA

Günümüzde çatışma, savaş ve bunların neden olduğu yıkımla anılan, dış müdahalelerin yaşandığı Yemen'in daha önce Arap coğrafyasında "mutlu ülke" olarak bilindiği ifade ediliyor.

Ülkede 6 yıldır devam eden şiddetli çatışmalar ve uluslararası aktörlerin güç gösterisi sebebiyle dünyanın en acı krizlerinden biri yaşanıyor. Açlığın eşiğine gelen Yemen halkının yüzde 80'i insani yardıma muhtaç bir şekilde hayatta kalmaya çalışıyor.

Yemen'de bir yandan İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından desteklenen Yemen hükümeti arasındaki çatışmalar diğer yandan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli güçlerin ülkenin güney kesiminde olağanüstü hal ve sözde özerklik ilanı, uzun süredir devam eden siyasi istikrarsızlığın nedeni olarak gösteriliyor.

Bu durumun, Yemen kültürü üzerindeki etkisi de açık bir şekilde görülüyor. Öyle ki ülkedeki çatışmalar nedeniyle kültür ve sanat merkezleri kapatıldı. Günümüzde artan pek çok engele rağmen ayakta kalmaya çalışan birkaçı dışında faaliyet gösteren pek fazla kurum kalmadı.

Yemenli gençler de ülkenin geçmişteki şaşalı ve asil imajını yeniden görünür hale getirmek, tarihin derinliğindeki çarpıcı Yemen medeniyetini hatırlatmak için internet üzerinden "Yemen İşte Böyleydi" isimli bir platform oluşturdu.

- "Yemen'in geçmişinde pek çok ilham verici hikaye bulunuyor"

Platform Başkanı Ahmed el-Hicri, AA muhabirine verdiği röportajda, bu platformun Yemen, Malezya, Hollanda, BAE, Katar, Mısır gibi dünyanın farklı ülkelerinde ikamet eden 15 Yemenli genç tarafından kurulduğunu söyledi.

Ekip çalışanlarının; çizim, tasarım, montaj, tercüme, yazım gibi alanlarda faaliyet gösterdiğini belirten Hicri, platformun temel amacının, farklı fikirlere ve yönelimlere sahip olan topluma basit de olsa olumlu bir mesaj göndermek olduğunu ifade etti.

Hicri, "Savaş sırasında insanlar umutlanabilmek için küçük de olsa bir şeye ihtiyaç duyuyor. Yemen'in geçmişinde pek çok ilham verici hikaye bulunuyor, ülkemiz kültürel miras açısından çok zengin. Yemenlilerin, bu durumu hatırlaması ve kültürüyle temas halinde olması gerekiyor." dedi.

Hicri, platformun amacının geçmişe yoğunlaşmak değil aksine ülkeyi daha ileriye taşımak için şimdiki zamanı inşa etmeye çalışmak olduğunu belirtti.

Platformda ayrıca Yemen halkının kültürel mirasını, sanatını gözler önüne sermeye çalıştıklarını kaydeden Hicri, mümkün olabildiğince daha geniş kesimlere ulaşabilmek adına Arapça ve İngilizce olmak üzere iki dilde yayın yapmaya çalıştıklarını aktardı.

- "Faaliyetler hem dijital alanda hem sahada yürütülüyor"

Hicri, faaliyetlerini hem dijital hem de sahada yürüttüklerini belirterek, şunları söyledi:

"Yemen'in kültürel mirasını yazılı ve görsel olarak kayıt altına almaya çalışıyoruz. Sosyal medyada, konuyla ilgili üretilen makaleleri, filmleri ve hikayeleri paylaşıyoruz. Öte yandan Yemen'in değerlerini, mirasını ve çoğu kişinin bilmediği farklı güzelliklerini anlatan sanatsal ve kültürel sergiler düzenliyoruz."

Kısa sürede birçok iş yaptıklarını, gündemdeki gelişmeleri de takip ettiklerini söyleyen Hicri, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tehlikelerine karşı halkı bilinçlendirmeye yönelik de özel çalışmalar yapıldığını ifade etti.

Hicri, ayrıca ülkenin geleceğine ilişkin kültür yatırımı olarak tüm tarihi hikayelerin bir arada bulunabileceği, referans görevi gören bir arşiv ile ülkenin tarihi ve kadim sanatıyla ilgili bir kitap koleksiyonu oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

Hicri, ilerleyen günlerde platformun faaliyetlerine devam etmesi ve farklı fikirlerin uygulanması için destek alabilecekleri konusunda umutlu olduklarını dile getirdi.

"Platform, takipçilerden büyük bir ilgi görüyor; paylaştığımız hikayelerin çoğuna olumlu tepkiler, geri dönüşler alıyoruz." diyen Hicri, "Bize gelen mesajlarda, takipçiler, platformda yer alan paylaşımlar sayesinde Yemen'in kültürel mirasını ve sanatını öğrenmenin önemini anladıklarını ifade ediyorlar, bundan dolayı çok mutlu oluyoruz." diye konuştu.

"Yemen'in köklü mirasının ve medeniyetinin görsel ve yazılı şekilde belgelendirilmesi gerekiyor." diyen Hicri, bu değerlerle övünmekle yetinilmemesi gerektiğini, Yemenliler olarak bu medeniyeti tüm dünyaya sunmak için yeni yollar bulunabileceğini sözlerine ekledi.