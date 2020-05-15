IV. Tertip 100 TL banknotlar tedavüle giriyor

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, IV. tertip 100 TL banknotların gelecek hafta tedavüle gireceğini duyurdu. Bankadan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi.

- 1211 sayılı Kanun’un Bankamıza verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu IV. tertip 100 TL banknotlar 20 Mayıs 2020 tarihinden itibaren tedavüle verilecektir.

- Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II. ve III. tertip 100 TL banknotlara kıyasla, IV. tertip 100 TL banknotlardaki imzalar Başkan Murat Uysal ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Uğur Namık Küçük’e ait olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.

- Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II. ve III. tertipleriyle tamamen aynıdır. I., II., III. ve IV. tertip banknotlar birlikte tedavül edecektir.