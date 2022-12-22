Asgari ücretin belirlenecek olmasıyla evde bakım ödemeleri yeniden gündeme geldi. Son olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Temmuz zammı ile artan evde bakım maaşlarının yeni yılda ne kadar artacağı ve 2023 yeni evde bakım maaşının ne kadar olacağına ilişkin sorgulamalar hız kazandı. İşte detaylar...