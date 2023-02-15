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Yeni açılan sınır kapısından ilk BM yardım konvoyu Suriye'ye geçti

Suriye’de, isyancı güçlerin denetimindeki ülkenin kuzeybatısına yeni açılan sınır kapısından Birleşmiş Milletler’e ait ilk yardım konvoyu geçti.

Yeni açılan sınır kapısından ilk BM yardım konvoyu Suriye'ye geçti
BBC TÜRKÇE
konvoy Getty Images

Suriye’de, isyancı güçlerin denetimindeki ülkenin kuzeybatısına yeni açılan sınır kapısından Birleşmiş Milletler’e ait ilk yardım konvoyu geçti.

BM, 11 kamyondan oluşan yardım konvoyunun Bab el-Selame kapısından geçtiğini duyurdu.

Birçok Suriyeli, geçen haftaki depremlerin ardından, özellikle isyancıların elindeki bölgelere yardım gönderilmemesine öfkeliydi.

BM ve Suriye hükümeti, iki sınır kapısının yeniden açılması konusunda Pazartesi günü uzlaşmıştı.

Yeniden açılan diğer sınır kapısı El Rai de yine Türkiye sınırında. BM, kapıların ilk etapta üç ay açık kalacağını belirtti.

Suriye hükümetiyle iyi ilişkileri bulunan Rusya, İran ve BAE gibi ülkeler, depremin hemen ardından hükümetin denetimindeki bölgelere yardım malzemeleri göndermeye başladı.

enkaz Getty Images
Suriye'nin kuzeybatısına neredeyse hiç yardım ulaştıralamadı.

Ancak, depremden önce bile 4,1 milyon kişinin insani yardımlara muhtaç halde yaşadığı, muhaliflerin kontrolündeki bölgelere, Türkiye üzerinden hiç BM yardımı gitmedi.

BM, durumdan o günlerdeki tek açık sınır kapısı olan Bab el Hawa’ya giden yolların hasar görmesini sorumlu tuttu.

Suriye’nin BM Büyükelçisi Bassam el Sabbagh, kime yardım gideceği konusunda herhangi bir ayrımcılık yapılmadığını söyledi ve daha çok yardım güzergahı açılmamasından “terörist muhalefeti” sorumlu tuttu.

aya bebek BBC
Aya bebeğin, annesi, babası ve dört kardeşi depremde hayatını kaybetti.

Bu arada, Asocciated Press Haber Ajansı’nın konuştuğu bir hastane yetkilisi, silahlı kişilerin enkaz altında dünyaya gelen bebeğin bakıldığı hastaneyi bastığını söyledi.

Yetkili, saldırganların hastanenin baş hekimini dövdüğünü söylerken, sosyal medyada dile getirilen Aya bebeğin kaçırılmaya çalışıldığı iddialarını reddetti.

Adı Arapça ’da mucize anlamına gelen Aya, ülkenin kuzeydoğusundaki Cinderes’te enkaz altında dünyaya gelmişti ve kurtarıldığında göbek bağı hala annesine bağlıydı.

Depremde annesi, babası ve dört kardeşinin tümü hayatını kaybetti.

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