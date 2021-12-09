Yeni Alman hükümeti NATO'nun yanında 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

Baerbock, dün göreve başlamasının ardından ziyaret ettiği Brüksel'deki NATO karargahında, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Görüşmenin ardından basına açıklama yapan Baerbock, "Bizim için NATO Avrupa'da güvenliğin vazgeçilmez dayanağıdır." dedi.

Baerbock, transatlantik ittifakı her alanda güçlendirmek istediklerini belirterek, "Zorlu zamanlardan geçiyoruz. Ukrayna sınırı yakınındaki Rus askeri gelişimi, hem Ukrayna bakımından hem de Avrupa'nın güvenliği bakımından bizi endişelendirmeli." diye konuştu.

YENİ ALMAN HÜKÜMETİ UKRAYNA'NIN YANINDA

Letonya'da geçen hafta yapılan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Rusya'ya verilen "Ukrayna'ya karşı saldırgan tutumun ciddi sonuçları olur" mesajını hatırlatan Baerbock, yeni Alman hükümetinin bu taahhüde sahip çıktığını vurguladı.

Baerbock, gerginliğe rağmen NATO ile Rusya arasında diyalog kurulmasını desteklediklerini bildirdi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlık göstermesinin güçlü karşılık bulacağı, Rusya için ekonomik ve siyasi sonuçlar doğuracağı uyarısını yineledi. Stoltenberg, Rusya ile NATO-Rusya Konseyi kapsamında diyaloğa hazır olduklarını belirtti.

Almanya'nın NATO'ya çok önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Stoltenberg, yeni Alman hükümetinin "NATO'yu Almanya'nın güvenliğinde vazgeçilmez dayanak" olarak görmesini takdirle karşıladığını söyledi.

Stoltenberg, iklim değişikliği, Çin, NATO-AB iş birliği gibi konularda yeni Alman hükümetiyle çalışmaya hazır olduklarını, Kuzey Amerika ile Avrupa arasındaki bağları güçlendirmek için Almanya'nın katkı sunacağına inandığını dile getirdi.

AB'DE 'KENDİ ORDUSUNU KURMA' TARTIŞMALARI

Avrupa Birliği Afganistan'da kendi yurttaşlarını tahliye edebilmek için ABD ordusuna olan bağımlılığını gördüğü 15 Ağustos'tan bu yana, "operasyonel gücü olan ortak AB kuvvetleri" kurma planını yeniden tartışmaya açtı.

Afganistan'da yaşananları "fiyasko" olarak değerlendiren AB savunma Bakanları, gelişmelerin AB ülkelerinde yarattığı "elektroşok'tan faydalı bir sonuç çıkarılması gerektiğini" belirttiler. Savunma bakanları, "AB'nin bir havaalanını bile koruyabilecek kadar gücü olmamasının dünyaya verilen çok olumsuz bir mesaj olduğunu" belirtti.

Ancak AB ülkeleri arasında ortak bir ordu kurma ve böyle bir projeyi hayata geçirme konusunda, ciddi çekince ve şüpheler dile getiriliyor. Bazı AB ülkeleri zaten 1500 kişilik bir askeri güç oluşturulduğunu ve yeni bir mekanizmaya gerek olmadığını savunuyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye ve Doğu Akdeniz krizi sırasında NATO'nun beyin ölümünde olduğunu söylemiş, Avrupa'nın kendi ordusunu kurmasının zamanının geldiğini savunmuştu. Ancak bunun NATO ve ABD'ye alternatif anlamına geleceği kaygısını taşıyan Almanya ve Doğu Avrupa ülkelerinden tepki gelmişti.