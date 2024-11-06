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        Haberler Kültür-Sanat Sinema 'Yeni Alman Sineması' Akbank Sanat'ta

        'Yeni Alman Sineması' Akbank Sanat'ta

        Georg Baselitz: Son On Yıl sergisi kapsamında, Goethe-Institut Istanbul işbirliği ile hazırlanan Yeni Alman Sineması Programı, 5 Kasım'da Akbank Sanat'ta başldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2024 - 00:06 Güncelleme: 06.11.2024 - 00:06
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        'Yeni Alman Sineması' Akbank Sanat'ta
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        Akbank’ın desteğiyle Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) ve Akbank Sanat’ta sanatseverlerle buluşan Georg Baselitz: Son On Yıl sergisi kapsamında, Goethe-Institut Istanbul işbirliği ile hazırlanan Yeni Alman Sineması Programı, 5 Kasım’da başldı.

        Yeni Alman Sineması, savaş sonrası Almanya'nın toplumsal ve politik dönüşümlerini ele alarak, bireylerin bu değişimler karşısındaki mücadelelerini derinlemesine inceliyor. Programda yer alan filmler; suçluluk, hafıza, kimlik ve toplumsal eleştiri konularını işlerken, bireylerin içsel yolculuklarını ve topluma karşı duruşlarını öne çıkarıyor. Seçki, bir ülkenin ve toplumun geçirdiği derin değişimlerin yanı sıra, hızla değişen bir toplumda bireylerin kimlik ve anlam arayışlarını da gözler önüne serecek. Tüm gösterimler ücretsiz olarak gerçekleştirilirken, 120 kişilik kontenjan ile sınırlı olacak. Çağdaş sanatın önde gelen isimlerinden Alman ressam, baskı sanatçısı ve heykeltıraş Georg Baselitz’in Georg Baselitz: Son On Yıl sergisi, 2 Şubat 2025 tarihine kadar Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) ve Akbank Sanat’ta sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor.

        Program:

        12 Kasım 2024, Saat: 19:00

        THE PATRIOTIC WOMAN

        Almanya, 1979, Almanca, İngilizce Altyazılı, 118 dakika

        Yönetmen: Alexander Kluge

        19 Kasım 2024, Saat: 19:00

        THE MARRIAGE OF MARIA BRAUN

        Almanya, 1979, Almanca, Türkçe Altyazılı, 120 dakika

        Yönetmen: Rainer Werner Fassbinder

        26 Kasım 2024, Saat: 19:00

        YESTERDAY GIRL

        Almanya, 1966, Almanca, Türkçe Altyazılı, 88 dakika

        Yönetmen: Alexander Kluge

        3 Aralık 2024, Saat: 19:00

        ALI: FEAR EATS THE SOUL

        Almanya, 1974, Almanca, Türkçe Altyazılı, 94 dakika

        Yönetmen: Rainer Werner Fassbinder

        10 Aralık 2024, Saat: 19:00

        WINGS OF DESIRE

        Almanya, 1987, Almanca, Türkçe Altyazılı, 128 dakika

        Yönetmen: Wim Wenders

        17 Aralık 2024, Saat: 19:00

        ALICE IN THE CITIES

        Almanya, 1974, Almanca, Türkçe Altyazılı, 110’

        Yönetmen: Wim Wenders

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        #Akbank Sanat
        #Georg Baselitz
        #Yeni Alman Sineması
        #sergi
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